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الليلة «نسخة إلى الرأي العام» يناقش مصير إيرادات النفط وتأثير المساومات السياسية

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 30 مايو 2023, 09:13 مساء
الليلة «نسخة إلى الرأي العام» يناقش مصير إيرادات النفط وتأثير المساومات السياسية
برنامج «نسخة إلى الرأي العام» عبر قناة الوسط «wtv»
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تناقش الحلقة الجديدة من برنامج «نسخة إلى الرأي العام» عبر قناة الوسط «wtv»، مساء اليوم الثلاثاء، مصير إيرادات النفط، وهو المورد الوحيد لليبيين، مع تضاعف الإنتاج وغياب الشفافية، وسط مخاوف من المساومات السياسية.

ويجري البرنامج مقارنة بين تقرير مصرف ليبيا المركزي بين الأشهر الأربعة الأخيرة لهذه السنة والسنة الماضية، وآليات الوضوح والشفافية، ويتساءل: هل جرى البدء في تطبيق سياسة المستفيد؛ أم أنها بنود اتفاق أبوظبي الذي جاء بفرحات بن قدارة على رأس المؤسسة الوطنية للنفط، وما السيناريوهات المتوقعة وإمكانيات الإصلاح المتاحة؟

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ويناقش البرنامج هذا الملف مع كل من: خبير اقتصاد النفط محمد الشحاتي، والخبير الاقتصادي إدريس الشريف، والمحلل السياسي محمد بويصير.

التردد: HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6
التردد: SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

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