وصول قطع غيار لمحطتي كهرباء الخمس وجنوب طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الثلاثاء، وصول معدات وقطع غيار جديدة خاصة بمحطتي كهرباء الخمس وجنوب طرابلس، موردة من شركة «GE» الأميركية، لاستكمال أعمال الصيانات والعمرات الجسيمة لوحدات إنتاج الطاقة الكهربائية.

وقالت الشركة، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن مطار معيتيقة الدولي استقبل أمس الإثنين 34 طردًا موردًا من الشركة الأميركية لصالح المحطتين، في إطار اسـتكمال أعـمال العمرات الجسيمة للوحدات الغازية بمحطات توليد الكهرباء المستهدفة ضمن البرنامج المخطط لها.

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وأوضحت أن الشحنة تأتي في إطار الجهود المتواصلة من الشركة لدعم الشبكة الكهربائية والحفاظ على نمط عطاء محطات التوليد وزيادة أدائها الإنتاجي.

معدات لمحطتي كهرباء الخمس وجنوب طرابلس (الشركة العامة للكهرباء)

معدات لمحطتي كهرباء الخمس وجنوب طرابلس (الشركة العامة للكهرباء)

محطة كهرباء الخمس (الشركة العامة للكهرباء)