استقرار الدولار وارتفاع اليورو مقابل الدينار في السوق الموازية (الثلاثاء 30 مايو 2023)

استقر سعر صرف الدولار أمام الدينار الليبي في السوق الموازية، اليوم الثلاثاء، عند 5.18 دينار، مقارنة بالسعر نفسه في ختام تعاملات أمس الإثنين.
وحافظ سعر صرف الجنيه الإسترليني عصر اليوم على 6.20 دينار، وارتفع اليورو إلى 5.50 دينار مقابل 5.48 دينار، وفق تجار وصفحات معنية بالسوق على مواقع التواصل.
سعر الليرة التركية مقابل الدينار الليبي
كذلك، استقر سعر صرف الليرة التركية عند 0.27 دينار، والدينار التونسي عند 1.73 دينار ليبي، والأمر كذلك لسعر كسر الذهب الذي ظل عند 242 دينارًا بالنسبة لعيار 18، وهي الأسعار المسجلة في تعاملات مساء أمس.
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