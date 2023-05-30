استقرار الدولار وارتفاع اليورو مقابل الدينار في السوق الموازية (الثلاثاء 30 مايو 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

استقر سعر صرف الدولار أمام الدينار الليبي في السوق الموازية، اليوم الثلاثاء، عند 5.18 دينار، مقارنة بالسعر نفسه في ختام تعاملات أمس الإثنين.

وحافظ سعر صرف الجنيه الإسترليني عصر اليوم على 6.20 دينار، وارتفع اليورو إلى 5.50 دينار مقابل 5.48 دينار، وفق تجار وصفحات معنية بالسوق على مواقع التواصل.