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«حراس الفضيلة».. برنامج لمواجهة التنصير والإلحاد أم نسخة جديدة لـ«أنصار الشريعة»؟

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 30 مايو 2023, 02:14 مساء
«حراس الفضيلة».. برنامج لمواجهة التنصير والإلحاد أم نسخة جديدة لـ«أنصار الشريعة»؟
(من اليمين) الصحفي خليل الحاسي وعضو اتحاد علماء المسلمين ونيس المبروك.
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نفى مسؤول في برنامج «حراس الفضيلة» يحيى بن حليم اتهامات التشدد الموجهة إلى البرنامج الذي أطلقته الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية، قائلا إنهم يعملون «بالقول بالمعروف واللين والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بالتي هي أحسن، وبالحكمة والموعظة الحسنة، وليس بالتشديد أو الإرهاب أو القمع أو السلاح».

وقال إن استخدام السلاح «لمواجهة المنكر ليس من مهام الهيئة»، متابعا: «هذا البرنامج ليس جهازا ولم يكن في أذهاننا ذلك، وإن كان فلن يحدث إلا بالشكل القانوني السليم عن طريق رئاسة الوزراء، وغير صحيح أن الهيئة ستحاكم من كان صوفيا أو إخوانيا رغم اعتقادنا اليقيني بمخالفة هذه الطرق والمناهج»، حسب مداخلته مع برنامج نسخة «إلى الرأي العام»، المذاع عبر قناة «الوسط» (WTV).

وأضاف بن حليم: «البرنامج لا يعالج هذه المسالك... فمن قرأ أهدافه سيجد أن جهودنا موجهة نحو مكافحة التنصير والإلحاد وهذا ما أسميناه بالإشكاليات أو المشكلات الفكرية، ونحيي جهود جهاز الأمن الداخلي في محاربة منظمات التنصير والإلحاد».

نسخة أخرى من «أنصار الشريعة»
في حين هاجم الصحفي خليل الحاسي البرنامج، خلال مداخلته مع قناة «الوسط»، قائلا إن «جهاز حراس الفضيلة يضعنا أمام مشروع أنصار شريعة» بنسخة أخرى، وتابع: «السواد الأعظم من الليبيين في حاجة إلى انتخابات وليسوا في حاجة إلى مكافحة التنصير ولا لهذه الأسطوانة المشروخة... الأمن الداخلي جهة غير محايدة وتحول إلى جهاز إسلامي سلفي وبوليس سري يطارد عقائد وأفكار الناس».

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وأكمل: «الأوقاف تشرف على خطب المساجد، ألم يستطيعوا إيصال مواعظهم هناك؟ لماذا يحتاجون إلى برنامج كهذا؟ ليبيا الآن من أكبر الدول فسادا وهذا يدينهم كون دورهم صفر على الشمال، ومن المستحيل أن تجدهم يتحدثون عن فساد المسؤولين، (فهم) يعتقدون بطاعة ولي الأمر وعدم الحديث عنه، والمواطن الذي يتنصر أو يلحد هذا قراره الشخصي الذي لن يؤثر على مستقبل سبعة ملايين ليبي ليس كالبرلمان الفاسد أو الوزير الفاسد قراراته يتأثر بها المواطنين، فالأولويات منعدمة والمعايير مقلوبة، فهم يضيقون على الناس بدل أن يراجعوا خطابهم المتعصب الذي يجعل الشباب يخرجون من دين الله أفواجًا، واللغة الاستعلائية التي يكتب بها مثل هذه القرارات»، واصفا «مزاعم مكافحة التنصير والإلحاد» بمحاولة لـ«إلهاء المجتمع عن قضاياه الحقيقية كالانتخابات».

دستورية عمل هيئة الأوقاف
في حين تساءل عضو اتحاد علماء المسلمين ونيس المبروك عن «الشكل الدستوري» لعمل هيئة الأوقاف، وهل يحق لها إصدار قرار له طبيعة دستورية كلية، في إشارة إلى إطلاقها برنامج «حراس الفضيلة»، شارحا: «أن هذا القرار يتفرع عنه لوائح ونظم، أنتم دخلتم في التعليم والتأهيل.. ما تفعلونه هل يتفق مع المواثيق الدولية؟ ليبيا ليست جزيرة في الهواء، لو نفند هذا القرار جيدا سنجده مليئا بالألغام».

ووصف المبروك، البرنامج بـ«الخطأ الدستوري والقانوني»، مردفا: «هل وزارة الأوقاف هي الجهة المخولة في ليبيا لوضع معايير للفضيلة؟ من أعطى الأوقاف أو أي جهة أخرى معايير للفضيلة أو الرذيلة؟ هل يحق لوزارة الأوقاف أن تتخذ قرارا تضم فيه باقي الوزارات؟ هذا من شأن رئيس الوزراء».

وأشار إلى أن المادة الخامسة من قرار إنشاء البرنامج تتحدث عن «رصد وتتبع الانحرافات العقائدية والفكرية والأخلاقية الهدامة»، وعلق: «أليس هذا تجسسا؟»، لافتا إلى أن المادة الثالثة تتحدث عن «استقبال الأفراد المشتبه في كونهم ضحايا الانحرافات، واستقبال الشكاوى والبلاغات»، وأضاف: «بمعنى أنتم تحفزون الشعب الليبي على التبليغ ضد بعضه».

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