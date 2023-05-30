إصابة واحدة بـ«كورونا» في ليبيا خلال أسبوع

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الثلاثاء، تسجيل إصابة واحدة بفيروس «كورونا» المستجد خلال الفترة من 22 إلى 28 مايو الجاري.

وتسلم المركز 23 عينة للكشف عن الفيروس، حيث تبين سلبية 22 عينة، وإيجابية عينة واحدة، بينما تعافت سبع حالات، ولم تسجل أي وفيات خلال الأسبوع المذكور، حسب التحديث الأسبوعي الصادر عن المركز.

الحالات الموجبة 4.34%

وبلغت نسبة الحالات الموجبة 4.34% من إجمالي العينات التي جرى فحصها، وبذلك يصل عدد الإصابات بالفيروس منذ ظهوره في ليبيا نحو 507 آلاف و263 حالة، بينها 6437 وفاة، و500 ألف و825 حالة شفاء، وحالة نشطة.

وخلال أكثر من ثلاث سنوات، أودت جائحة «كورونا» بأرواح «20 مليون شخص على الأقل»، وأثارت فوضى اقتصادية وعمقت انعدام المساواة. وفي الخامس من مايو، قالت منظمة الصحة العالمية إن «كورونا» لم تعد تشكل حالة طوارئ صحية عالمية.