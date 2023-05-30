خارجية حكومة الوحدة الوطنية تدين اقتحام السفارة الليبية في الخرطوم

القاهرة - بوابة الوسط

دانت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الثلاثاء، اقتحام مبنى السفارة الليبية بالخرطوم ونهب محتوياته، مجددة إدانتها «للاعتداءات المتكررة على مقار بعض البعثات الدبلوماسية لعدد من الدول في العاصمة السودانية الخرطوم».

وقالت الوزارة، في بيان، إن هذا الاقتحام «انتهاك لاتفاق فيينا للعلاقات الدبلوماسية وكل القوانين والأعراف المنظمة للعمل الدبلوماسي بين الدول، والتي تنص على ضرورة توفير الحماية للسفارات والبعثات الدبلوماسية».

يشار إلى أن أخر دفعة من الرعايا الليبيين غادرت السودان في 13 مايو الجاري، وفقما أعلنت السفارة الليبية في الخرطوم.

الخارجية تدعو الأطراف المتحاربة بالسودان لنبذ العنف

وأعربت الخارجية عن «أسفها الشديد وامتعاضها من مثل هذه الأفعال»، داعية «الأطراف المتحاربة في السودان إلى نبذ العنف والاقتتال والتحلي بروح المسؤولية من أجل وحدة السودان الشقيق، وإلى حماية البعثات الدبلوماسية والمقار التابعة لها».

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وأكد البيان «حرص الوزارة الشديد على استقرار السودان وشعبه الشقيق وتغليب المصلحة العليا على ما سواها وحل المشاكل والخلافات عبر الحوار والطرق السلمية».

وتعرضت مقار بعثات دبلوماسية في السودان لاقتحامات عقب اندلاع الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في منتصف أبريل الماضي.

وفي 3 مايو الماضي، أعلنت السعودية «اقتحام مجموعة مسلحة مقر ملحقيتها الثقافية في العاصمة السودانية الخرطوم وتخريبها، والاستيلاء على بعض الممتلكات».