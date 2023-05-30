بالصور: مقاعد مدرسية في موقع لبيع الخردة في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن بنغازي، اليوم الثلاثاء، القبض على شخص يدير موقعا لبيع الخردة، وجرى ضبط مقاعد دراسية في الموقع المذكور.

فصل الخشب الموجود على المقاعد الدراسية

وأشارت المديرية، في بيان، إلى ورود معلومات لأعضاء التحريات عن موقع لبيع الخردة يُدِيرُه شخص مصري الجنسية، لتصدر التعليمات بمُداهمة الموقع وضبط المتهم. وخلال مداهمة موقع بيع الخردة، جرى إلقاء القبض على المتهم، وعثر أعضاء التحريات على كمية كبيرة من المقاعد المدرسية.

وبين الاستدلال أن المتهم يُدعى (م.ش.م)، واعترف بفصل الخشب الموجود على المقاعد، لغرض بيعها خردة، واتضح دخوله البلاد بطريقة غير شرعية. واتخذت كل الإجراءات القانونية حياله وجرت إحالته إلى النيابة العامة.

أجزاء من مقاعد دراسية جرى ضبطها في بنغازي، 30 مايو 2023. (مديرية أمن بنغازي)

أجزاء من مقاعد دراسية جرى ضبطها في بنغازي، 30 مايو 2023. (مديرية أمن بنغازي)