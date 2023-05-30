«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من مصراتة إلى سرت

القاهرة - بوابة الوسط

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شرقية إلى شمالية شرقية نشطة اليوم الثلاثاء على الساحل من مصراتة إلى سرت.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، تأثر الساحل من رأس لانوف إلى شحات برياح جنوبية شرقية إلى شرقية، نشطة إلى قوية، تتراوح سرعتها بين 25 و30 عقدة.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

• السماء مغطاة بشكل جزئي إلى كلي بالسحب.

• الرياح شمالية شرقية، بينما تكون شرقية اليوم على سرت تتحول تدريجيا إلى شمالية غربية سرعتها تتراوح بين 05 و20 عقدة تصل اليوم إلى 25 عقدة على الساحل الممتد من مصراتة إلى سرت.

• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.75 و2.00 متر.

• البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.

• درجة الحرارة تتراوح بين 19 و21 درجة مئوية.

• الرؤية جيدة.