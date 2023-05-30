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صيانة محطة القبة الجديدة بكوادر ليبية (صور)

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 30 مايو 2023, 10:59 صباحا
صيانة محطة القبة الجديدة بكوادر ليبية (صور)
من الاستعدادات لشحن محطة القبة الجديدة، 30 مايو 2023. (الشركة العامة للكهرباء)
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أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الثلاثاء، الاستعداد لشحن محطة القبة الجديدة جهد «11/30 ك.ف» من نوع «سيمنز»، بعد استبدال معداتها بالكامل.

وحسب بيان صادر عن الشركة، فقد جرى تركيب معدات ميكانيكية وكهربائية بكوادر وطنية للمرة الأولى دون تدخل الشركات المحلية والمصنعة.

شحن محطة القبة خلال أيام
ونفذت أعمال الصيانة دائرة صيانة الجهد المتوسط درنة بإشراف إدارة مشروعات توزيع الجبل الأخضر، بعد أن أجرت الإدارة العامة لمشروعات التوزيع اختبارات للجهد العالي، ومن المتوقع شحنها خلال الأيام القليلة المقبلة حال الانتهاء من إجراء بعض الترتيبات اللازمة، حسب البيان.

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وتقول الشركة إن تجديد المحطة يأتي ضمن خطة مجلس إدارة الشركة لصيانة المحطات القديمة والمتهالكة وتجهيزها واستبدالها بأخرى جديدة، للمحافظة على استقرار الشبكة وتغطية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية.

من الاستعدادات لشحن محطة القبة الجديدة، 30 مايو 2023. (الشركة العامة للكهرباء)
من الاستعدادات لشحن محطة القبة الجديدة، 30 مايو 2023. (الشركة العامة للكهرباء)
من الاستعدادات لشحن محطة القبة الجديدة، 30 مايو 2023. (الشركة العامة للكهرباء)
من الاستعدادات لشحن محطة القبة الجديدة، 30 مايو 2023. (الشركة العامة للكهرباء)
من الاستعدادات لشحن محطة القبة الجديدة، 30 مايو 2023. (الشركة العامة للكهرباء)
من الاستعدادات لشحن محطة القبة الجديدة، 30 مايو 2023. (الشركة العامة للكهرباء)
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