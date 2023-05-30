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حالة الطقس في ليبيا (الثلاثاء 30 مايو 2023)

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 30 مايو 2023, 09:14 صباحا
حالة الطقس في ليبيا (الثلاثاء 30 مايو 2023)
طقس حار، (تعبيرية: بوابة الوسط)
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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية تأثر المنطقة الشرقية برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، مع تكاثر للسحب على مناطق الشمال.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز اليوم الثلاثاء، تراوح درجات الحرارة القصوى بين 24 و39 درجة مئوية في جميع المناطق.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
السماء غائمة جزئيا بالسحب، تتكاثر أحيانا من مساء اليوم مع احتمال سقوط أمطار متفرقة قد تصحبها سحب رعدية خاصة على مناطق الجبل والدواخل يوم الخميس، والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا اليوم على بعض المناطق الساحلية وتقل سرعتها تدريجياً من يوم غد، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على معظم المناطق بين 24 و29 درجة مئوية.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد
السماء غائمة جزئيا بالسحب تتكاثر أحياناً مع احتمال سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق الساحلية خاصة الجبل الأخضر، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة خصوصا على الخليج وسهل بنغازي مثيرة للأتربة والغبار تتحول غدا إلى غربية فشمالية غربية على مناطق الخليج وسهل بنغازي، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 25 و29 درجة مئوية على الجبل الأخضر وطبرق، وبين 30 و36 درجة مئوية على باقي المناطق وتنخفض على الخليج غدا.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة
السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر أحيانا على بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا اليوم على بعض المناطق مما يتسبب في إثارة الأتربة والرمال وتتحول بعد الظهر إلى شمالية شرقية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 33 و39 درجة مئوية، وتسجل تراجعا غدا على الحمادة و الجفرة.

الواحات - السرير - تازربو - الكفرة
السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر غدا ويوم الخميس مع احتمال تكون سحب رعدية، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة تنشط غدا مما يتسبب في إثارة الأتربة والرمال وهبوط في الرؤية الأفقية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 36 و39 درجة مئوية وتسجل ارتفاعا غدا.

حالة الطقس في ليبيا (الثلاثاء 30 مايو 2023)
حالة الطقس في ليبيا (الثلاثاء 30 مايو 2023)
حالة الطقس في ليبيا (الثلاثاء 30 مايو 2023)
حالة الطقس في ليبيا (الثلاثاء 30 مايو 2023)
حالة الطقس في ليبيا (الثلاثاء 30 مايو 2023)
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