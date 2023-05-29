مركز «مدافع» يصدر دليلا إرشاديًا لمساعدي الناجين من التعذيب في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

أصدر مركز «مدافع» لحقوق الإنسان دليلاً إرشاديًا للاختصاصيين النفسيين المنخرطين في تقديم المساعدة النفسية لضحايا النزاع، والناجين من التعذيب في ليبيا، وذلك بهدف توفير القواعد الإرشادية المهنية اللازمة لكافة العاملين في هذا المجال، سواء من شبكة مركز مدافع، أو غيرهم في كافة أنحاء ليبيا، ممن يحتاجون إلى بناء قدراتهم والتعرف على الأساليب والبروتوكولات العلاجية المهنية في التعامل مع ضحايا التعذيب.

وأوضح المركز أن الدليل وضعه الدكتور شعبان امحمد فضل بشر، وهو طبيب نفسي متمرس في هذا المجال، فضلاً عن كونه أستاذًا جامعيًّا ومعالجًا معرفيًّا سلوكيًّا.

مركز «مدافع»: الدليل نتاج حوارات مكثفة وورش عمل

وأضاف أن الدليل الإرشادي هو نتيجة عمل دؤوب وحوارات مكثفة وورش عمل، شارك فيها الاختصاصيون النفسيون المنتمون إلى شبكة مركز مدافع، وذلك بهدف التعرف بشكل ملموس على التحديات اليومية التي يواجهونها خلال تقديم المساعدة النفسية لضحايا التعذيب في ليبيا؛ ليغدو الدليل مرجعًا يساعد الاختصاصيين النفسيين على التعامل بطريقة مهنية واحترافية مع الضحايا.

للاطلاع على الدليل الإرشادي اضغط على هذا الرابط

قصور قانوني إزاء ضحايا التعذيب

وأشار المركز إلى أن البيئة التشريعية الوطنية خلت من أي نص عقابي بخلاف نص وحيد، ورد في المادة 435 في قانون العقوبات، وهو لا يكفي لمكافحة انتشار ظاهرة التعذيب في البلاد في ظل سيادة الإفلات من العقاب، وذلك على الرغم من انضمام ليبيا لاتفاقية مناهضة التعذيب في 16 مايو 1989.

ورغم صدور القانون رقم 10 لسنة 2013، بشأن تجريم التعذيب، والذي حاول معالجة الخلل في التشريع الوطني؛ يقول مركز«مدافع» إن القانون خلا من تعريف منضبط للتعذيب، كما هو وارد في اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ظروف سوء المعاملة أو العقوبة القاسية أو المُهينة أو اللاإنسانية.

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وقال إن القانون أغفل النصَّ على عدم جواز سقوط الدعوى الجنائية والمدنية الناشئة عن التعذيب بالتقادم، الأمر الذي يسمح بإفلات الجناة من العقاب، كما لم ينص القانون على إبطال أي أقوال أو اعترافات يثبت الحصول عليها تحت وطأة التعذيب، بالإضافة إلى أن القانون لم ينص على إلزامية حضور المحامي في تحقيقات قضايا التعذيب في كل المراحل. علاوة على ذلك، لم يحظر القانون استيراد أجهزة التعذيب ولم يُجرِّم صناعتها.

وفي ظل ضعف البيئة التشريعية وعدم توافر آليات الحماية للضحايا، أصبح التعذيب سلوكًا منهجيًّا تنتهجه أغلب الجهات المشرفة على مراكز الاحتجاز في مختلف أنحاء البلاد؛ وهو الأمر الذي خلّف عددًا لا يمكن حصره من ضحايا التعذيب في ليبيا، بحسب المركز.

برنامج إعادة تأهيل ضحايا التعذيب في ليبيا

وأطلق مركز مدافع لحقوق الإنسان في عام 2020 برنامج إعادة تأهيل ضحايا التعذيب خلال النزاع في ليبيا، بسبب افتقار الضحايا إلى سبل الانتصاف القانوني، وأنهم بحاجة ماسة للحصول على المساعدة النفسية ليتمكنوا من تجاوز هول الصدمة التي نتجت عن التعذيب.

وفي إطار نشاط البرنامج، تمكن مركز مدافع، من الوصول لـ170 ضحية، وقد جرت إعادة التأهيل النفسي لـ 55 ضحية تعذيب منهم، من بينهم 15 امرأة، حيث تعرض الضحايا للتعذيب خلال النزاعات التي نشبت في أعقاب اندلاع ثورة فبراير 2011.

ويقول المركز إنه يوفر المساعدة النفسية من خلال شبكة من الاختصاصيين النفسيين في داخل وخارج ليبيا، كما شرع في إعداد شبكة من المختصين القانونيين للمساعدة في عملية التوثيق لحالات التعذيب، والمساهمة في تقديم الدعم القانوني للضحايا الراغبين في الوصول إلى سبل الانتصاف عبر طرق أبواب الآليات الوطنية القضائية وغيرها من أجل محاسبة الجناة.