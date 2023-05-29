ضبط «مجرم خطير» ارتكب جريمة قتل عام 2012 في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن طرابلس، اليوم الإثنين، القبض على «مجرم خطير» ارتكب جريمة قتل عام 2012، واتخاذ الإجراءات القانونية حياله، وإحالته إلى النيابة العامة.

وأوضحت مديرية الأمن، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، أن أعضاء التحري بمركز شرطة الحي الصناعي ألقوا القبض على المتهم الصادر بحقه أمر ضبط وإحضار من مكتب المحامي العام على ذمة واقعة قتل ارتكبها عام 2012، بواسطة سلاح ناري «كلاشنكوف»، راح ضحيتها أحد المواطنين.

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وأضافت أن المتهم لاذ بالفرار عقب الواقعة، لافتة إلى أن المقبوض عليه مطلوب على ذمة عدة قضايا جنائية أخرى.