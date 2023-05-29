«الفرق المشتركة» في مباحثات الدبيبة وباتيلي

القاهرة - بوابة الوسط

بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة مع رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي، اليوم الأحد، ملف عمل الفرق التنظيمية المشتركة التي جرى الاتفاق على تشكيلها في وقت سابق بهدف تنسيق الجهود وتبادل وجهات النظر بين الطرفين.

وحسب بيان حكومي، فقد ناقش الطرفان في مكتب الدبيبة بالعاصمة طرابلس تطورات الوضع السياسي المحلي والإقليمي، وسبل تنسيق ودعم جهود البعثة الأممية في ليبيا.

ويجري باتيلي لقاءات مع الفرقاء السياسيين للتوصل إلى حل توافقي بشأن مبادرته لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية العام الجاري.



لقاء باتيلي وحفتر

ويوم السبت، ناقش المبعوث الأممي مع قائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر التطورات السياسية والأمنية الأخيرة، ومنها: «الدعم اللازم لتوفير بيئة آمنة تمكّن من إجراء انتخابات سلمية وشاملة في 2023»، وتناول الحديث الاجتماع المقبل لمجموعة العمل الأمنية، وهي التي عقدت اجتماعًا في طرابلس الأسبوع الماضي بحضور أعضاء لجنة «5+5» وذلك لأول مرة داخل ليبيا، إذ كانت تُجرى اجتماعات المجموعة خارج البلاد.

- باتيلي: ناقشت مع حفتر توفير بيئة آمنة للانتخابات في 2023

- حفتر يستقبل باتيلي في بنغازي

ورغم اجتماعات اللجنة المشتركة المكلفة من مجلسي النواب والدولة لإعداد القوانين الانتخابية «6+6» في مدينة بوزنيقة المغربية الأسبوع الماضي، إلا أن الخلافات حول بعض البنود، خاصة ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية لا تزال قائمة.