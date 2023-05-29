بليحق: بيان إدانة من «النواب» لأحداث الزاوية اليوم

القاهرة - بوابة الوسط

قرر مجلس النواب في جلسته اليوم الإثنين إصدار بيان استنكار وإدانة لأحداث الزاوية في وقت لاحق اليوم الأحد، وفق الناطق باسم المجلس عبدالله بليحق.



وحسب الناطق باسم النواب، «ناقش المجلس احتجاز عضو مجلس النواب حسن الفرجاني سالم بشكل غير قانوني وطالب المجلس بالإفراج عنه فوراً».



وحسب البيان، فقد ناقش المجلس في الجزء المغلق من الجلسة عددًا من الأمور التنظيمية الخاصة بسير عمل المجلس وجرى التأكيد على الالتزام الكامل بالإجراءات وفقاً للإعلان الدستوري والقانون رقم 4 لسنة 2014. ومن المقرر استئناف الجلسة غدا الثلاثاء.

قصف الزاوية

وخلال جلسة اليوم، ركزت كلمات النواب على تداعيات الهجوم الذي أطلقته حكومة الوحدة الوطنية في الساحل الغربي الخميس الماضي، ضد ما تقول إنها عمليات تهريب واتجار بالبشر في مدينة الزاوية.

وقال النائب عن مدينة الزاوية علي أبوزريبة إن أغلب الضربات الجوية التي استهدفت منطقتي أبوصرة والماية في مدينة الزاوية وغيرها في المنطقة الغربية منذ الخميس الماضي «جاءت كتصفية حسابات سياسية»، مطالبا النائب العام بفتح باب التحقيق، وطالب أبوزريبة مجلس النواب «بمخاطبة البرلمان التركي لطلب استيضاح بشأن الطيران المسير، وما إذ كانت هذه الطائرات استعارة أم بيع وشراء بين الجانبين التركي والليبي». وأوضح «في كلتا الحالتين نحن أمام مشكلة، في الحالة الأولى جرائم ضد الإنسانية، والحالة الثانية اختراق لقرار مجلس الأمن حول حظر بيع الأسلحة إلى ليبيا».

ومنذ انطلاق العملية الخميس الماضي، لم تصدر حكومة الوحدة الوطنية أو وزارة الدفاع أي بيانات بشأن عمليات القصف الجوي في منطقة الساحل الغربي، التي استهدفت عدة مواقع في مدينة الزاوية والمناطق المجاورة من بينها منزل النائب علي أبوزريبة.

وقالت وزارة الدفاع في بيانها الصادر قبل ثلاثة أيام إن القصف الجوي يأتي ضمن عملية عسكرية تستهدف أوكار عصابات تهريب الوقود وتجارة المخدرات والهجرة غير الشرعية، وستستمر حتى تحقيق أهدافها».