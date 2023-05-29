المنفي يبحث دور قبيلة العبيدات في مشروع المصالحة الوطنية

القاهرة - بوابة الوسط

التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي وفداً من عُمد ومشائخ وأعيان قبيلة العبيدات، وذلك في مكتبه بديوان المجلس الرئاسي في العاصمة طرابلس، اليوم الإثنين.

وبحث خلال اللقاء دور قبيلة العبيدات في مشروع المصالحة الوطنية الذي يقوده المجلس الرئاسي، وخطوات المنفي ومساعيه للم الشمل والوصول للانتخابات وتحقيق الاستقرار والسلام في كافة أنحاء البلاد، بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

- المنفي يبحث احتياجات درنة ويشدد على إشراك المدينة في المصالحة الوطنية

وقبل أربعة أيام التقى المنفي وفدًا من مدينة درنة في مكتبه بمقر المجلس الرئاسي في العاصمة طرابلس، وذلك بحضور عضوة مجلس النواب عن المدينة انتصار شنيب، لمناقشة احتياجات المدينة ومشروع المصالحة الوطنية.

وشدد المنفي، على ضرورة إشراك مدينة درنة في مشروع المصالحة الوطنية الذي يتبناه المجلس الرئاسي. فيما أكد أعضاء وفد المدينة دعمهم جهود المجلس لتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد.

لقاء المنفي مع وفد قبيلة العبيدات في طرابلس، الإثنين 29 مايو 2023. (المجلس الرئاسي)