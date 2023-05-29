بالصور.. معدات ألمانية لمحطة كهرباء مصراتة للدورة المزدوجة

القاهرة - بوابة الوسط

قالت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الإثنين، وصول 251 طردًا موردًا من شركة سيمنس الألمانية خاص بمحطة كهرباء مصراتة للدورة المزدوجة.

الطرد وصل عبر مطار مصراتة

وذكرت الشركة، في بيان، أن الطرد وصل صباح أمس الأحد على متن طائرة خاصة إلى مطار مصراتة الدولي، ويشمل معدات وقطع غيار لإجراء أعمال العمرة الجسيمة للوحدة الغازية الثانية حسب الجدول الزمني المحدد لها.

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وتقول الشركة العامة للكهرباء إن استيراد المعدات يأتي في إطار الجهود المتواصلة التي يقوم بها مجلس إدارة الشركة لتجديد وحدات التوليد بما يكفل ضمان استمراريتها في إنتاج الطاقة الكهربائية.

معدات محطة كهرباء مصراتة للدورة المزدوجة. (الشركة العامة للكهرباء)

معدات محطة كهرباء مصراتة للدورة المزدوجة. (الشركة العامة للكهرباء)

معدات محطة كهرباء مصراتة للدورة المزدوجة. (الشركة العامة للكهرباء)