ارتفاع الدولار وانخفاض اليورو في السوق الموازية (الإثنين 29 مايو 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

ارتفع سعر صرف الدولار أمام الدينار الليبي في السوق الموازية، اليوم الإثنين، إلى 5.18 دينار، مقارنة بـ5.17 دينار المسجلة في ختام تعاملات أمس الأحد.