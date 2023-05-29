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ارتفاع الدولار وانخفاض اليورو في السوق الموازية (الإثنين 29 مايو 2023)

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 29 مايو 2023, 03:45 مساء
ارتفاع الدولار وانخفاض اليورو في السوق الموازية (الإثنين 29 مايو 2023)
سعر صرف الدولار أمام الدينار الليبي في السوق الموازية، اليوم الإثنين. (أرشيفية: الإنرنت)
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ارتفع سعر صرف الدولار أمام الدينار الليبي في السوق الموازية، اليوم الإثنين، إلى 5.18 دينار، مقارنة بـ5.17 دينار المسجلة في ختام تعاملات أمس الأحد.

واستقر سعر صرف كل من الجنيه الاسترليني عصر اليوم عند 6.20 دينار، وانخفض اليورو إلى 5.48 دينار مقابل 5.51 دينار، وهي ذاتها أسعار نهاية التعاملات أمس، وفق تجار وصفحات معنية بالسوق على مواقع التواصل.

سعر الليرة التركية مقابل الدينار الليبي
كذلك، استقر سعر صرف الليرة التركية عند 0.27 دينار، والدينار التونسي عند 1.73 دينار ليبي، والأمر كذلك لسعر كسر الذهب الذي ظل عند 242 دينارًا بالنسبة لعيار 18، وهي الأسعار المسجلة في تعاملات مساء أمس.

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