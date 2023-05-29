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المنظمة الليبية للإعلام المستقل تجدد مطالبتها بإنشاء نقابة للصحفيين

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 29 مايو 2023, 03:23 مساء
المنظمة الليبية للإعلام المستقل تجدد مطالبتها بإنشاء نقابة للصحفيين
وقفة احتجاجية لعدد من الصحفيين الليبيين ضد الانتهاكات بحق العاملين في الصحافة. (الإنترنت)
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رصدت المنظمة الليبية للإعلام المستقل 21 انتهاكًا ضد الصحفيين في ليبيا خلال الفترة من 15 مايو 2022 حتى 15 مايو 2023.ـ داعية إلى استكمال مقترح تأسيس نقابة جامعة لكل الصحفيين، تضمن جميع حقوقهم، وتكون سندًا قويًا في حماية حقوقهم المهنية، والدفاع عنها أمام الجهات ذات العلاقة.

وقالت المنظمة في تقريرها السنوي عن حرية الصحافة في ليبيا للعام 2023، إن الانتهاكات تنوعت من اعتداءات على صحفيين وانتهاكات للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بواقع 19 انتهاكاً، وقوانين وإجراءات غير متوافقة مع المعايير الدولية لحرية الصحافة بواقع انتهاكين اثنين.

الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للصحفيين الأكثر انتهاكاً
وذكرت المنظمة أن النسبة الأكبر في الانتهاكات المرصودة طالت الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للصحفيين، وذلك بعدم دفع مستحقاتهم المالية من قبل إدارات المؤسسات الإعلامية التي عملوا بها بنسبة 47%، ويأتي في المرتبة الثانية بنسبة 16% المنع من التصوير أو التغطية الإعلامية.

- تشكيل لجنة لإعداد النظام الأساسي لنقابة الصحفيين الليبيين وتحديد موعد انتخاب مجلسها
- رابطة الصحفيين بسبها تستنكر ما تتعرض له من تجاوزات وتدعو إلى وضع ميثاق أخلاقي
- إعلان تأسيس لجنة موقتة لرابطة الصحفيين والإعلاميين في سبها

وجاء في المرتبة الثالثة الانتهاك المتعلق بتقديم شكاوى تشهير في حق الصحفيين أو التهديد برفعها بسبب أعمالهم الصحفية، وكذلك التهديد والمضايقة، والاعتداء الجسدي بنسبة 10.5%، وفي المرتبة الرابعة مصادرة أجهزة شخصية أو مواد صحفية بنسبة 5.5%.

%84 من الانتهاكات بحق صحفيين ليبيين
وشكل الصحفيون الليبيون نسبة 84% من بين من تعرضوا للانتهاكات ، أما الجنسيات الأخرى فشكلت نسبة 16% من إجمالي الانتهاكات، وكان للمرأة الصحفية نصيبها أيضا بنسبة 26%. وكانت الغالبية من الصحفيين الذين تعرضوا للانتهاكات يعملون في المؤسسات الإعلامية الخاصة بنسبة 79%، والعاملون في المؤسسات الحكومية بنسبة 21%.

طرابلس أعلى المدن
أما عن مكان وقوع الانتهاكات، فاحتلت مدينة طرابلس النسبة الأكبر بواقع 53% من إجمالي الانتهاكات ، ثم العاصمة الأردنية عمان «حيث مقر المؤسسة الإعلامية» بنسبة 26%، ثم مدينة بنغازي بنسبة 11%، ومدينة صبراتة ومدينة طبرق بنسبة 5 % من إجمالي الانتهاكات.

ولفت التقرير إلى أن 56 % من الصحفيين الذين وقعت عليهم الانتهاكات بسبب أعمالهم الصحفية لا يرغبون في ذكر أسمائهم ولا تفاصيل الانتهاك الواقع عليهم، مما يعني أن هناك عدداً أكبر من الصحفيين الذين لا يرغبون مطلقاً في ذكر ما تعرضوا له أو حتى توثيقه نظراً لاعتبارات أمنية تهدد سلامتهم أو سلامة أسرهم.

توصيات المنظمة الليبية للإعلام المستقل
واختتمت المنظمة تقريرها السنوي بتوصيات، من أهمها مطالبة كافة مؤسسات الدولة المختصة بتوفير الحماية للصحفيين والمؤسسات الإعلامية، وحث السلطات الليبية على اتخاذ مزيد من الخطوات لحماية حرية الصحافة وتوفير بيئة مواتية لوسائل الإعلام يمكنها من خلالها العمل بحرية، دون تمييز، ودون الخوف من الأعمال الانتقامية أو العقاب التعسفي.

ودعت المنظمة السلطات الليبية إلى عدم تعقيد إجراءات العمل الصحفي من خلال هيئة يوكل إليها مهمة إعطاء أذونات مزاولة العمل الصحفي وفقاً للمعايير الدولية وضمان حصول الصحفيين على التسهيلات الممكنة للحصول على المعلومات.

وجددت المنظمة دعوتها للسلطات التشريعية بإصدار قانون جديد ينظم الإعلام في ليبيا، وإلغاء التشريعات التي تفرض عقوبات تصل إلى الإعدام على جرائم متعلقة بالتعبير السلمي عن الرأي، و تخالف الإعلان الدستوري والمواثيق الدولية الخاصة بحماية حرية الصحافة التي وقعت عليها الدولة الليبية.

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