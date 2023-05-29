مدفيديف ينشر صورة كاريكاتورية «ساخرة» تضمنت ليبيا.. ما علاقتها بأوكرانيا؟

القاهرة - بوابة الوسط

نشر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، صورة كاريكاتورية «ساخرة» تظهر حقيقة واقع أوكرانيا في ظل الحرب التي ستتحول إلى دول تعيش صراعات مثل ليبيا وليس كما يعدها الغرب.

وتضمنت الصورة الأولى التي نشرها دميتري مدفيديف على قناته في «تيليغرام» المفارقة بين «أحلام» الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا والناتو، والواقع في أن تكون أوكرانيا على قدم المساواة معهم. وفي الصورة الثانية تعكس الواقع الذي تعيشه أوكرانيا حالياً، حيث كانت محاطة بدول ليبيا وأفغانستان وسورية واليمن والعراق وكلها بلدان أنهكتها الصراعات والنزاعات المسلحة.

وكان مدفيديف قال إن ليبيا والعراق وسورية وأفغانستان ضحايا «العمل التبشيري الديمقراطي» الأميركي وفق ما نقل موقع قناة «روسيا اليوم».

سيناريوهات اختفاء وتفكك أوكرانيا

وفي منشور له يوم 25 مايو الجاري عبر قناته في «تيليغرام»، نشر سيناريوهات اختفاء وتفكك أوكرانيا وخطر تجدد الصراع في أوروبا والعالم. ويعتقد أن هناك مساران، إما «مسار التآكل البطيء نسبيا للدولة الأوكرانية مع فقدان تدريجي للعناصر المتبقية من سيادة الدولة. أو مسار الانهيار الفوري مع الإبادة المتزامنة لكل مظاهر الدولة. على أي حال، بعد هذا الانهيار، هناك ثلاثة سيناريوهات مرجحة».

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يشار إلى أنه بعد مرور 12 سنة على التدخل العسكري في ليبيا، الذي بدأ في مارس 2011، بتحالف من كندا وفرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة إلى غاية 31 أكتوبر من العام ذاته، لا يزال يشهد إدانات واسعة من طرف روسيا ودول أفريقية تشكو من تسببه في تداعيات أمنية على استقرارها.