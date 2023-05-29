المقريف يوقع مع ممثلة «يونيسف» اتفاقية لتطوير التعليم

القاهرة - بوابة الوسط

وقع وزير التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة موسى المقريف وممثلة منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف» في ليبيا ميشيل سيرفادي، اليوم الإثنين، اتفاقية تعاون لتطوير قطاع التعليم وتدريب المعلمين.

وتشمل الاتفاقية تحسين بيئة التعليم والتحول الرقمي والتعليم الاستدراكي؛ لضمان حصول الطلاب على تعليم ملائم ذي جودة شاملة للجميع دون انقطاع، حسب ما جاء على صفحة «حكومتنا» في موقع «فيسبوك».

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وفي سياق آخر، أعلنت اللجنة العليا لامتحانات شهادتي إتمام مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي بوزارة التعليم سير امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي اليوم بصورة طبيعية في اللجان الامتحانية في كامل التراب الليبي.