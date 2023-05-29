  • Alwasat News
Atwasat

المقريف يوقع مع ممثلة «يونيسف» اتفاقية لتطوير التعليم

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 29 مايو 2023, 11:31 صباحا
المقريف يوقع مع ممثلة «يونيسف» اتفاقية لتطوير التعليم
لقاء المقريف مع ممثلة منظمة «يونيسف»، 29 مايو 2023، (حكومتنا)
alwasat radio

وقع وزير التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة موسى المقريف وممثلة منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف» في ليبيا ميشيل سيرفادي، اليوم الإثنين، اتفاقية تعاون لتطوير قطاع التعليم وتدريب المعلمين.

وتشمل الاتفاقية تحسين بيئة التعليم والتحول الرقمي والتعليم الاستدراكي؛ لضمان حصول الطلاب على تعليم ملائم ذي جودة شاملة للجميع دون انقطاع، حسب ما جاء على صفحة «حكومتنا» في موقع «فيسبوك».

المقريف: إسناد مهمة طباعة الكتاب المدرسي لـ24 شركة وطنية
إعلان موعد قبول الطلاب المستجدين بالصف الأول في التعليم الأساسي

وفي سياق آخر، أعلنت اللجنة العليا لامتحانات شهادتي إتمام مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي بوزارة التعليم سير امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي اليوم بصورة طبيعية في اللجان الامتحانية في كامل التراب الليبي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الأمم المتحدة تحث على اهتمام عاجل بسكان السودان وهايتي ومنطقة الساحل على صعيد الجوع

الأمم المتحدة تحث على اهتمام عاجل بسكان السودان وهايتي ومنطقة الساحل على صعيد ...
فيلم «ذي ليتل مرميد» يتصدر شباك التذاكر في أميركا الشمالية

فيلم «ذي ليتل مرميد» يتصدر شباك التذاكر في أميركا الشمالية
غدا.. الصين سترسل أول رائد مدني إلى الفضاء

غدا.. الصين سترسل أول رائد مدني إلى الفضاء
شاهد في «نسخة إلى الرأي العام»: «حراس الفضيلة».. تحصين للأخلاق أم هيمنة سلفية؟

شاهد في «نسخة إلى الرأي العام»: «حراس الفضيلة».. تحصين للأخلاق أم هيمنة سلفية؟
أول تعليق من كيليتشدار أوغلو بعد انتهاء الانتخابات التركية

أول تعليق من كيليتشدار أوغلو بعد انتهاء الانتخابات التركية
إردوغان يعلن فوزه في الانتخابات الرئاسية التركية.. ورسائل تهنئة من رؤساء دول وحكومات

إردوغان يعلن فوزه في الانتخابات الرئاسية التركية.. ورسائل تهنئة من رؤساء دول ...
جائزة موناكو الكبرى: فيرستابن يحرز المركز الأول ويعزز صدارته

جائزة موناكو الكبرى: فيرستابن يحرز المركز الأول ويعزز صدارته
بايرن ميونخ يحمي توخل من تيار الإقالات.. ويؤكد: مستمر في عمله

بايرن ميونخ يحمي توخل من تيار الإقالات.. ويؤكد: مستمر في عمله
حاكم دارفور يدعو السودانيين في الإقليم إلى «حمل السلاح» لحماية ممتلكاتهم

حاكم دارفور يدعو السودانيين في الإقليم إلى «حمل السلاح» لحماية ممتلكاتهم
القوة الناعمة السعودية تتجلى سينمائيا في «كان».. المملكة تمول 8 أفلام معروضة في المهرجان

القوة الناعمة السعودية تتجلى سينمائيا في «كان».. المملكة تمول 8 أفلام معروضة في ...
عضو فرقة «بينك فلويد» يهاجم منتقديه بعد فتح تحقيق بشأن حفلة مثيرة للجدل في برلين

عضو فرقة «بينك فلويد» يهاجم منتقديه بعد فتح تحقيق بشأن حفلة مثيرة للجدل في برلين
الاتصال المفرط بالأدوات الرقمية في أماكن العمل يؤدي إلى حمل ذهني زائد

الاتصال المفرط بالأدوات الرقمية في أماكن العمل يؤدي إلى حمل ذهني زائد
شاهد: بصمة ميسي في التتويج الرسمي لسان جيرمان باللقب الحادي عشر القياسي

شاهد: بصمة ميسي في التتويج الرسمي لسان جيرمان باللقب الحادي عشر القياسي
تبرئة 12 شخصا بعد أربعة قرون على إدانتهم بتهمة «السحر»

تبرئة 12 شخصا بعد أربعة قرون على إدانتهم بتهمة «السحر»
مصر تعلن اكتشاف ورشتي تحنيط تعودان لأكثر من ألفي عام

مصر تعلن اكتشاف ورشتي تحنيط تعودان لأكثر من ألفي عام
بعد دقائق من التتويج بالدوري.. بايرن ميونخ يقيل أوليفر كان وحميديتش

بعد دقائق من التتويج بالدوري.. بايرن ميونخ يقيل أوليفر كان وحميديتش
(المآتر ) التشكيلي الحبيب بوعبانة

(المآتر ) التشكيلي الحبيب بوعبانة
(فيديو) بهدف موسيالا في الوقت القاتل.. بايرن ميونيخ بطلا للدوري الألماني للمرة الـ11 تواليا

(فيديو) بهدف موسيالا في الوقت القاتل.. بايرن ميونيخ بطلا للدوري الألماني للمرة ...
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
السوق الرسمية: ارتفاع اليورو أمام الدينار
السوق الرسمية: ارتفاع اليورو أمام الدينار
برنامج «حراسة الفضيلة» .. دعوة إنقاذ من «الإلحاد والتنصير» أم تجسس وكبت للحريات؟
برنامج «حراسة الفضيلة» .. دعوة إنقاذ من «الإلحاد والتنصير» أم ...
المقريف يوقع مع ممثلة «يونيسف» اتفاقية لتطوير التعليم
المقريف يوقع مع ممثلة «يونيسف» اتفاقية لتطوير التعليم
عاطل من كل أربعة.. 3 دوافع رئيسية وراء تدفق المهاجرين إلى ليبيا
عاطل من كل أربعة.. 3 دوافع رئيسية وراء تدفق المهاجرين إلى ليبيا
فريق طبي أوكراني لجراحة العيون يجري كشوفات وعمليات في طرابلس ومصراتة (فيديو وصور)
فريق طبي أوكراني لجراحة العيون يجري كشوفات وعمليات في طرابلس ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
السفيرة البريطانية ترتدي الزي التقليدي الليبي: ملابس فاخرة وجميلة
السفيرة البريطانية ترتدي الزي التقليدي الليبي: ملابس فاخرة ......
«الشؤون الاجتماعية» تحدث منظومة الاستعلام عن منحتي الأبناء والزوجة والبنات
«الشؤون الاجتماعية» تحدث منظومة الاستعلام عن منحتي الأبناء ......
«الجوازات» تعلن تفاصيل مشروع استحداث جواز سفر وبطاقة هوية إلكترونية
«الجوازات» تعلن تفاصيل مشروع استحداث جواز سفر وبطاقة هوية ......
بالفيديو.. شلال في منطقة القلعة بعد هطول أمطار كثيفة
بالفيديو.. شلال في منطقة القلعة بعد هطول أمطار كثيفة...
السفارة الأميركية تعلن تغييرات في قواعد التأشيرات لليبيين (فيديو)
السفارة الأميركية تعلن تغييرات في قواعد التأشيرات لليبيين ......
المزيد
شاهد: جلسة النواب تبحث تداعيات هجوم الزاوية
شاهد: جلسة النواب تبحث تداعيات هجوم الزاوية...
بعد اشتباكات طرابلس.. إطلاق النقيب مصعب ازريق التابع لـ«اللواء 444» (فيديو)
بعد اشتباكات طرابلس.. إطلاق النقيب مصعب ازريق التابع ......
تمرين محاكاة ليبي بعد انتشار حالات شلل الأطفال في تشاد والنيجر
تمرين محاكاة ليبي بعد انتشار حالات شلل الأطفال في تشاد ......
فريق طبي أوكراني لجراحة العيون يجري كشوفات وعمليات في طرابلس ومصراتة (فيديو وصور)
فريق طبي أوكراني لجراحة العيون يجري كشوفات وعمليات في طرابلس......
عاطل من كل أربعة.. 3 دوافع رئيسية وراء تدفق المهاجرين إلى ليبيا
عاطل من كل أربعة.. 3 دوافع رئيسية وراء تدفق المهاجرين إلى ......
المزيد