برنامج «حراسة الفضيلة» .. دعوة إنقاذ من «الإلحاد والتنصير» أم تجسس وكبت للحريات؟

القاهرة - بوابة الوسط

في خطوة اعتبرها البعض عودة إلى محاولات تشكيل لجان «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» في ليبيا، أطلقت الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية في طرابلس برنامجا تحت مسمى «حراس الفضيلة»، مما أثار الجدل حول البرنامج والهدف منه وتأثيره على الحريات وحقوق الإنسان.



ففي الوقت الذي بررت فيه الهيئة برنامجها لـ«حراسة الفضيلة» بأنه إنقاذ للمجتمع «من براثن الانحراف والإلحاد والتنصير والإرهاب الفكري والعقدي»، وصفته «رابطة علماء ليبيا» بأنه انحراف عن سماحة الشرح ومقاصده، وقالت إنه قرار «عجيب غريب... لايدخل ضمن اختصاصات الهيئة».



لكن الهيئة قالت في بيان الخميس الماضي لجنة المبادرات التابعة لها «تزف لجميع الخيّرين والغيورين والمهتمين بالإصلاح المجتمعي، بشرى اعتماد برنامج حراس الفضيلة... لتطوير وسائل الدعوة، ونشر القيم، وتعزيز الأخلاق الحميدة، وتحصين المجتمع من آفات الانحراف الأخلاقي والعقدي».



«الأوقاف» تتحدث عن سرية البيانات والمعلومات

وأضافت أن البرنامج يعمل «تحت مظلة الحكمة، والموعظة الحسنة»، مضيفة أنها وضعت قيمًا صارمة ثابتة سامية للبرنامج: منها، «أن يلتزم جميع المعنيين به بمراعاة خصوصية الأفراد والجهات، من خلال المحافظة على سرية البيانات والمعلومات الموثقة لغرض الإصلاح والتوعية».

وتحدث البيان عن أن القائمين علي البرنامج سيتحلون «بالجدية مع الحكمة، وأن يلتزموا بالرفق واللين»، مشيرا إلى أن «هيكلية البرنامج مبنية على تعاون كافة مؤسسات الدولة المعنية بشأن الإصلاح المجتمعي».



وترى الهيئة أن «البرنامج سيكون عملًا استثنائيًا فريدًا لليبيا تتشرف به» بين دول العالم كافة، كما سيلتمس فيه الجميع «دور الدعوة في إنقاذ البشرية من براثن الانحراف والإلحاد والتنصير والإرهاب الفكري والعقدي».



رابطة العلماء: مهام خفية وراء حراس الفضيلة

في حين وصفت «رابطة علماء ليبيا» برنامج حراس الفضيلة بالقرار «الغريب والعجيب»، واعتبرته بعيدا كل البعد عن «سماحة الشرع ومقاصده»، وقالت إنه لا يدخل ضمن «اختصاصات الهيئة» إذ تعطي لنفسها «حق تتبع الناس، والقبض عليهم، وحبسهم، وتقييد حرياتهم حتى يدخلوا في طائفتها»، وحذرت جميع الوزارات والجهات والأفراد من الاشتراك في عضوية تلك اللجنة، مطالبة مجلس الوزراء «بتحمل مسؤولياته تجاه العبث الصادر من مسؤولي الهيئة»، وفق وصف البيان.

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وقالت الرابطة في بيان السبت الماضي إن إدارة برنامج «حراس الفضيلة» لها مهام معلنة وأخرى خفية، مشيرة إلى أن القرار صدر دون اعتبارٍ لأيٍّ من الجهات التشريعية والتنفيذية في الدولة».



وتابعت: «هذا البرنامج بعيد كل البعد عن إدراك سماحة الشرع ومقاصده، ومغيَّب عن استنطاق الإعلان الدستوري وحقوق الإنسان، فما كتبته الهيئة إلا لتمتلك حق الفكر والتعبير وتكون سيفًا مسلطًا على كل من يخالفها فكرًا وسلوكًا». وأضاف البيان أنه لا يجوز لأية مؤسسة لا تنضوي تحت وزارتَي العدل أو الداخلية أن تكون لها سلطة المتابعة والحبس وتقييد الحريات.

واعتبرت أن البرنامج يسمح بـ«التجسس على من شاؤوا تحت مظلة حراسة الفضيلة، ولهم الحق في التسجيل والتقاط مواد إعلامية لمن يتجسسون عليه، وهو ما يجعل الجميع تحت التهديد». وشددت الرابطة على أنه «لا يحق لأية جهة أن تحاسب وتحقق وتحاكم وتحبس سوى ما أعطاها القانون الحق في ذلك، وهما وزارتا العدل والداخلية»، محذرة جميع الوزارات والجهات والأفراد من الاشتراك في عضوية تلك اللجنة، أو الموافقة على تمرير برنامجها.



إطلاق «حراس الفضيلة» بعد رسالة الدبيبة

وفي 12 أبريل الماضي، وجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة رسالة رسمية إلى رئيس الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية يدعو فيها إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للعمل «على تكثيف الدعوة وتوضيح الشرائع الإسلامية الحنيفة بالحسنى».



بعد ذلك، أعلن الدبيبة في 17 مايو الجاري، إطلاق مبادرة لمؤسسة العمل الديني في ليبيا تحت شعار «واعتصموا بحبل الله جميعًا». وقال الدبيبة خلال ترؤسه اجتماعا للحكومة: «نريد تأسيس بناء رسمي لاستدراك العبث الذي حدث»، في إشارة إلى ضرورة وجود مؤسسة واحده بعد اللغط الذي زامن رؤية هلال شهر شوال، وتحديد أول أيام عيد الفطر، إثر الانقسام الذي حدث بين هيئة الأوقاف ودار الإفتاء وانعكس على انقسام نادر في احتفال المجتمع الليبي بعيد الفطر.



ويتزامن تشكيل «حراس الفضيلة» مع فرض جهاز الأمن الداخلي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة قيودًا على سفر المرأة بمفردها، وهو الأمر الذي رفضه حقوقيون وشخصيات عامة، مطالبين بإلغائه فورًا.



وفي 13 مايو الجاري، أعلنت 12 منظمة حقوقية و119 شخصية عامة- في بيان مشترك- رفضهم تقييد سفر المرأة بمفردها، مؤكدين أن مثل هذه الإجراءات التمييزية تعيد «السياسة التراجعية القائمة على التمييز والعنف والاضطهاد بحق النساء، وتعزز من سطوة المنظومة الأمنية وقمعها على البلاد».



وطالب البيان حكومة الدبيبة بالإلغاء الفوري لهذا القرار التمييزي «الذي يُهين المرأة الليبية ويمثل رِدّة وتعديًا على الحقوق والحريات الأساسية».



محاولات تشكيل لجان «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»

وسبق أن حاول البعض تشكيل لجان للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهي الهيئة التي كانت متوجودة في السعودية، قبل أن يجري تحجيمها بشكل كبير مع الانفتاح والإصلاحات التي تبنتها قيادة المملكة منذ العام 2016.



يشار إلى أنه منذ العام 2011، سيطر متشددون على مواقع في بنغازي وطرابلس، وحاولوا بالقوة فرض فكرهم على السكان، باستخدام السلاح في بعض المرات. وفي فبراير من العام 2015، نشر تنظيم «أنصار الشريعة» صورًا قال إنها لهيئة الأمـر بالمعروف والنهي عـن المنكر في أولى جولاتها في بنغازي.

كما ظهرت صور لعناصر من التنظيم نفسه متنكرين وهم يتحدثون إلى أصحاب المحال التجارية بدعوى تـذكيرهم بما يصلح حال دنياهم وآخرتهم، وهو ما قد يتكرر مع «حراس الفضيلة».