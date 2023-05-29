«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل الغربي

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شرقية إلى جنوبية شرقية نشطة إلى قوية على الساحل الغربي، ونشطة صباح الغد على الخليج تتراوح سرعتها بين 25 و30 عقدة.
وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز اليوم الإثنين، أن ارتفاع الموج لن يتجاوز المترين على طول الساحل.
الساحل من رأس اجدير إلى سرت
• السماء مغطاة بشكل جزئي إلى كلي بالسحب.
• الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية سرعتها تتراوح بين 10 و25 عقدة تصل إلى 30 عقدة على الساحل من زوارة إلى طرابلس.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و2.00 متر.
• البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.
• درجة الحرارة تتراوح بين 19 و21 درجة مئوية.
• الرؤية جيدة.
الساحل من الخليج إلى طبرق
• السماء مغطاة بشكل جزئي إلى كلي بالسحب.
• الرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية اليوم على الساحل من رأس لانوف إلى شحات، وشمالية غربية على باقي الساحل تتحول غدا إلى جنوبية شرقية على معظم الساحل سرعتها تتراوح بين 05 و20 عقدة، تصل إلى 25 عقدة صباح الغد على ساحل الخليج.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.25 متر يصل غدا إلى 1.75 متر على ساحل رأس لانوف.
• البحر هادئ إلى خفيف الموج ويكون قليل الاضطراب غدا على ساحل رأس لانوف.
• درجة الحرارة تتراوح بين 19 و21 درجة مئوية.
• الرؤية جيدة.
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