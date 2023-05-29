«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل الغربي

القاهرة - بوابة الوسط

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شرقية إلى جنوبية شرقية نشطة إلى قوية على الساحل الغربي، ونشطة صباح الغد على الخليج تتراوح سرعتها بين 25 و30 عقدة.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز اليوم الإثنين، أن ارتفاع الموج لن يتجاوز المترين على طول الساحل.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

• السماء مغطاة بشكل جزئي إلى كلي بالسحب.

• الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية سرعتها تتراوح بين 10 و25 عقدة تصل إلى 30 عقدة على الساحل من زوارة إلى طرابلس.

• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و2.00 متر.

• البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.

• درجة الحرارة تتراوح بين 19 و21 درجة مئوية.

• الرؤية جيدة.