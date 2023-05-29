حالة الطقس في ليبيا (الإثنين 29 مايو 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تتعرض المناطق الغربية لأجواء متقلبة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للغبار، وينتقل تأثير الرياح غدا إلى المناطق الشرقية.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز اليوم الإثنين، تراوح درجات الحرارة القصوى بين 23 و34 درجة مئوية على جميع المناطق.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

السماء قليلة السحب تتكاثر من مساء الغد، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية نشطة السرعة مساء اليوم مثيرة للأتربة والغبار تتحول غدا إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على الساحل بين 24 و28 درجة مئوية، وبين 30 و34 درجة مئوية على الدواخل، وتسجل تراجعا من الغد.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد

السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا اليوم على الجبل الأخضر، مع احتمال ظهور شبورة مائية في الصباح الباكر على المرتفعات الجبلية، والرياح شمالية شرقية معتدلة إلى خفيفة السرعة تتحول غدا إلى جنوبية شرقية فشمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة خاصة على الخليج وسهل بنغازي مثيرة للأتربة والغبار، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 23 و29 درجة مئوية وتسجل ارتفاعا طفيفا غدا.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، والرياح جنوبية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط اليوم على غدامس والحمادة؛ مما يتسبب في إثارة الأتربة والرمال، تتحول الأربعاء إلى شمالية شرقية معتدلة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 32 و37 درجة مئوية، وتسجل تراجعا غدا على غدامس والحمادة.