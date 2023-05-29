وزير الداخلية بالحكومة المكلفة من «النواب»: مقتل إثنين بإدارة خفر السواحل جراء قصف الماية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن وزير الداخلية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب، اللواء عصام أبوزريبة، عن مقتل إثنين من «رجال إدارة خفر السواحل المنطقة الغربية»، جراء القصف الذي تعرضت له نقطة ميناء الماية قرب الزاوية، في وقت سابق اليوم الأحد.

أبوزريبة: القصف في الزاوية «تصفية حسابات شخصية»

واعتبر أبوزريبة، في منشور عبر صفحته على «فيسبوك»، أن استمرار القصف في مدينة الزاوية يستند إلى «حجج واهية يتم استخدامها لتصفية حسابات شخصية على حساب مصلحة الوطن والمواطن»، متابعًا: «المصالح الشخصية لا تزال تتفوق على حياة المواطنين وأمنهم وسلامتهم».

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وسبق أن تداولت صفحات على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صورًا ومقطعًا مصورًا يظهر آثار قصفٍ جديدٍ على موقع في ميناء المياة قرب مدينة الزاوية، في وقت تشهد المدينة عملية عسكرية تنفذها حكومة الوحدة الوطنية منذ الخميس الماضي.

كما أعلن عضو مجلس النواب عن مدينة الزاوية علي أبوزريبة، عبر صفحته على «فيسبوك»، إصابة ابن أخيه محمد عدنان أبوزريبة؛ نتيجة القصف بمنطقة الماية.

ولم تصدر حكومة الوحدة الوطنية أو وزارة الدفاع أي بيانات بشأن عمليات القصف الجوي، التي بدأت يوم الخميس الماضي في منطقة الساحل الغربي واستهدفت عدة مواقع في مدينة الزواية والمناطق المجاورة.