إزالة التعديات على خط النهر الصناعي في أجدابيا

أجدابيا - بوابة الوسط: صلاح ناصف

باشرت الأجهزة الأمنية والعسكرية في إزالة الوصلات غير الشرعية على طول خط النهر الصناعي الممتد من مدينة أجدابيا إلى سلوق وبنغازي.

جاء ذلك بإشراف «اللواء 166 مشاة» و«مديرية أمن أجدابيا» والشرطة العسكرية، التي قامت بفك الوصلات غير الشرعية، حيث أدت الاعتداءات على خطوط مياه النهر الصناعي إلى ضعف وصول مياه الشرب للمدن والمناطق المحيطة.

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وحذرت الأجهزة الأمنية كل من يقوم بالاعتداء على خطوط النهر الصناعي بالمحاسبة القانونية، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال ذلك.

جانب من فك الوصلات غير الشرعية على طول خط النهر الصناعي في أجدابيا (الإنترنت)

جانب من فك الوصلات غير الشرعية على طول خط النهر الصناعي في أجدابيا (الإنترنت)

جانب من فك الوصلات غير الشرعية على طول خط النهر الصناعي في أجدابيا (الإنترنت)