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شاهد في «وسط الخبر»: فوز إردوغان.. هل يتأثر الوضع في ليبيا؟

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 29 مايو 2023, 12:15 صباحا
شاهد في «وسط الخبر»: فوز إردوغان.. هل يتأثر الوضع في ليبيا؟
برنامج «وسط الخبر» على قناة «الوسط» (WTV)، الأحد 28 مايو 2023
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سلطت الحلقة الجديدة من برنامج «وسط الخبر» على قناة «الوسط» (WTV)، مساء الأحد، الضوء على نتائج الانتخابات التركية وتداعياتها على الملفات الإقليمية، ومن بينها الشأن الليبي.

وأعلنت الهيئة العليا للانتخابات في تركيا، مساء الأحد، إعادة انتخاب إردوغان لولاية رئاسية جديدة، بعد حصوله على 52.14%، مقابل حصول منافسه كمال كيليتشدار أوغلو على 47.86% بعد فرز أصوات الناخبين.

- المنفي يهنئ إردوغان بفوزه بولاية رئاسية جديدة في تركيا
- الدبيبة يهنئ إردوغان هاتفيًا بعد فوزه بولاية رئاسية جديدة

وفي بيانات منفصلة، هنَّأ كل من رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، والمجلس الأعلى لدولة، رجب طيب إردوغان باحتفاظه برئاسة تركيا.

وحول تداعيات هذا الفوز، فتح البرنامج نقاشًا مع كل من: الباحثة المتخصصة في السياسة الدولية لميس جديد، ورئيس وحدة الدراسات التركية بمركز العرب للدراسات محمد حسن عامر، والكاتب الصحفي إبراهيم كابان.

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