شاهد في «وسط الخبر»: فوز إردوغان.. هل يتأثر الوضع في ليبيا؟

القاهرة - بوابة الوسط

سلطت الحلقة الجديدة من برنامج «وسط الخبر» على قناة «الوسط» (WTV)، مساء الأحد، الضوء على نتائج الانتخابات التركية وتداعياتها على الملفات الإقليمية، ومن بينها الشأن الليبي.

وأعلنت الهيئة العليا للانتخابات في تركيا، مساء الأحد، إعادة انتخاب إردوغان لولاية رئاسية جديدة، بعد حصوله على 52.14%، مقابل حصول منافسه كمال كيليتشدار أوغلو على 47.86% بعد فرز أصوات الناخبين.

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وفي بيانات منفصلة، هنَّأ كل من رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، والمجلس الأعلى لدولة، رجب طيب إردوغان باحتفاظه برئاسة تركيا.

وحول تداعيات هذا الفوز، فتح البرنامج نقاشًا مع كل من: الباحثة المتخصصة في السياسة الدولية لميس جديد، ورئيس وحدة الدراسات التركية بمركز العرب للدراسات محمد حسن عامر، والكاتب الصحفي إبراهيم كابان.

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