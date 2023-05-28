الطرابلسي يجتمع مع رئيس الأحوال المدنية لمتابعة مشروع قاعدة البيانات الوطنية

القاهرة - بوابة الوسط

قال وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عماد الطرابلسي، إنه تابع آخر تطورات مشروع إنشاء قاعدة بيانات وطنية صحيحة.

جاء ذلك خلال لقاء الطرابلسي، اليوم الأحد، مع رئيس مصلحة الأحوال المدنية اللواء طارق الثمن، بمكتب الأول، وفق بيان صادر عن الوزارة نشرته على صفحتها بموقع فيسبوك.

وقال البيان إن إنشاء قاعدة بيانات وطنية صحيحة يأتي انطلاقًا من مبدأ ترسيخ القانون؛ وكذلك مناقشة كيفية انطلاق المشروع بكافة السجلات المدنية على المستوى الوطني وتذليل الصعوبات التي تواجه المشروع من خلال اقتراح الحلول لها.

عودة ملف تزوير الأرقام الوطنية

وخلال الأيام الأخيرة، عاد الحديث عن ملف تزوير الأرقام الوطنية التي يجري بموجبها التصويت في الانتخابات، مع إعلان النيابة العامة اكتشاف تزوير واسع في الأرقام الوطنية لليبيين.

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وتعد تلك القضية واحدة من العراقيل التي قالت المفوضية العليا للانتخابات إنها منعت إتمام العملية الانتخابية في ديسمبر من العام 2021، وأنها جزء من حالة القوة القاهرة التي فرضت إرجاء الانتخابات إلى وقت غير معلوم.

وكشف رئيس مكتب النائب العام الصديق الصور ضبط حالات تزوير واسعة في منظومة الرقم الوطني الخاصة بالأرقام الوطنية للمواطنين. وتحدث الصور عن مئات أو آلاف الأوراق المقيدة التي يشتبه في كونها مزورة لدى النيابة العامة، مؤكدًا شطب عشرات الآلاف من الأرقام الوطنية.

وزير الداخلية عماد الطرابلسي خلال لقائه رئيس مصلحة الأحوال المدنية اللواء طارق الثمن، 28 مايو 2023 (وزارة الداخلية)