215 حاجًا يتلقون التطعيمات في غريان

القاهرة - بوابة الوسط

تلقى نحو 215 حاجًا جرعات التطعيمات ضد أمراض التهاب السحايا وفيروس كورونا، بمقر وحدة الصحة المدرسية في غريان.

وأفادت إدارة الخدمات الصحية في غريان بأن الحملة استمرت لمدة يوم واحد مستهدفة الحجاج بمدن ككلة، والعربان، وغريان.

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وأضافت أن حملة التطعيمات التي أجريت أمس السبت، أقيمت بمقر وحدة الصحة المدرسية، التابعة لإدارة الخدمات الصحية غريان، مستهدفةً تطعيم المواطنيين القاصدين بيت الله الحرام بالتنسيق المباشر بين إدارتي الخدمات الصحية غريان ومكتب الأوقاف والشؤون الإسلامية غريان.

جانب من حملة تطعيم الحجاج في غريان (إدارة الخدمات الصحية في غريان)

جانب من حملة تطعيم الحجاج في غريان (إدارة الخدمات الصحية في غريان)

جانب من حملة تطعيم الحجاج في غريان (إدارة الخدمات الصحية في غريان)

جانب من حملة تطعيم الحجاج في غريان (إدارة الخدمات الصحية في غريان)