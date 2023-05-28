تراجع الدولار واستقرار اليورو في السوق الموازية (الأحد 28 مايو 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

تراجع سعر صرف الدولار أمام الدينار الليبي في السوق الموازية، اليوم الأحد، إلى 5.17 دينار، مقارنة بـ5.20 دينار المسجلة في ختام تعاملات أمس السبت.

واستقر سعر صرف كل من الجنيه الاسترليني عصر اليوم عند 6.20 دينار، واليورو عند 5.51 دينار، وهي ذاتها أسعار نهاية التعاملات أمس، وفق تجار وصفحات معنية بالسوق على مواقع التواصل.

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كذلك، استقر سعر صرف الليرة التركية عند 0.27 دينار، والدينار التونسي عند 1.73 دينار ليبي، والأمر كذلك لسعر كسر الذهب الذي ظل عند 242 دينارًا بالنسبة لعيار 18، وهي كلها الأسعار المسجلة في تعاملات مساء أمس.