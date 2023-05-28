استكمال ملحق دار أحمد النائب الأنصاري بالمدينة القديمة في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن جهاز إدارة المدينة القديمة بطرابلس، اليوم الأحد، استكمال ملحق دار أحمد النائب الأنصاري بالمدينة.

وتحوي الدار أكثر من 30 ألف مخطوطة و12 قاعة أبرزها قاعة علي مصطفى المصراتي لرسائل الدكتوراه والماجستير والتي تضم 1895 وثيقة أعدها طلبة ليبيون، بلغات مختلفة منها اللغة العربية والإنجليزية والألمانية والإيطالية والفرنسية من مختلف المجالات والعلوم والفنون، بحسب ما نشرته منصة «حكومتنا» عبر صفحتها على «فيسبوك».

- افتتاح عدد من مباني المدينة القديمة في طرابلس بعد صيانتها

وأشرف جهاز إدارة المدينة القديمة على أعمال صيانة مبنى دار أحمد النائب الأنصاري العام 2021 التي أنشئت في فترة الاحتلال الإيطالي كمدرسة عُرِفت أيضًا باسم «دار صلاة السروسي».

وأعادت إدارة المدينة القديمة ترميم دار أحمد النائب الأنصاري العام 1990، وجرى توظيفها العام 1994 كفضاء ثقافي تحت اسم «دار أحمد النائب للوثائق والمعلومات التاريخية».

ملحق دار أحمد النائب الأنصاري بالمدينة القديمة في طرابلس. (حكومتنا)

ملحق دار أحمد النائب الأنصاري بالمدينة القديمة في طرابلس. (حكومتنا)

ملحق دار أحمد النائب الأنصاري بالمدينة القديمة في طرابلس. (حكومتنا)