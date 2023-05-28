شاهد في «هذا المساء».. تطورات الزاوية: قصف بـ«المسيرات» واتهامات بالتسييس

القاهرة - بوابة الوسط

سلطت الحلقة الجديدة من برنامج «هذا المساء»، على قناة «الوسط» (WTV)، أمس السبت، الضوء على الجدل الذي رافق عملية عسكرية أطلقتها حكومة الوحدة الوطنية الموقتة في منطقة الساحل الغربي، وذلك بعد مشاركة «الطيران الحربي» في غارات جوية استهدفت عدة مواقع في مدينة الزاوية.

وانتقد المحامي والناشط الحقوقي جمعة عتيقة، «غياب المعلومات الشفافة وكثرة اللغط في العملية الجارية بالزاوية»، وقال إن «غياب البيان الموضح بشكل تفصيلي فتح باب التأويلات، لأن ما جاء في بيان وزارة الدفاع هو كلام عام».

عتيقة: الطيران المسير.. «طامة كبرى»

واعتبر عتيقة أن «استخدام الطيران المسير لمحاربة عصابات تجار المخدرات ومهربي الوقود والبشر، كما تقول الحكومة «طامة كبرى»، متسائلا «كيف يصل اختلال الأمن إلى هذه الدرجة، خصوصا أن هناك من يتحدث عن استهداف مواقع مدنية، مثل البيوت إذا صدق ذلك؟».

أما المحلل السياسي إسلام الحاجي، فقد شكك في أن يكون هدف القصف والعمليات الجارية في الزاوية هو «مكافحة التهريب وتجارة المخدرات»، وقال «المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية على اتفاق مع الخطة الاستراتيجية الأميركية لمواجهة قوات (فاغنر)، وما حدث هو امتداد للخطة الأميركية».

وأوضح أن هذه الخطة «تشمل مرحلتين، فقد بدأ الجانب السياسي بإقالة رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا، ثم الجانب الأمني وهو فك الارتباط العسكري بباشاغا في المنطقة الغربية، ودمج كل القوات العسكرية والأمنية من سرت إلى رأس أجدير، تحت لواء حكومة الوحدة الوطنية. القوات التي جرى قصفها لا تتوافق مع فكرة إخراج قوات (فاغنر)».

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عملية الزاوية.. هل هي مؤامرة؟

واستبعد الباحث والأكاديمي بالدراسات الاستراتيجية والإدارة الدولية عبدالله العثامنة، «نظرية المؤامرة» في تفسير ما يجري في الزاوية، لكنه قال «هناك صراع دولي يريد خلق أزمة في مدينة الزاوية، حتى لا تبرز بعض القيادات الاجتماعية».

وأضاف «انطلق حراك شعبي وطني في الآونة الأخيرة تقوده جملة من الشباب من أجل تحقيق بعض المطالب، لذلك هي محط أنظار، لا سيما أن الزاوية عرفت بمعارضة الحكام ورفض الظلم، وهي ليست بمعزل عن بعض المشكلات، كالاتجار بالبشر والمخدرات وتهريب الوقود».

لكنه قال إن «معالجة حكومة الوحدة الوطنية لمعاناة الأهالي تحمل قصورا في فهم خصوصية المدينة، إذ عالجتها بشكل تخديري، وليس جوهريا يخدم احتياجاتها».



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