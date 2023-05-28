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شركة الكهرباء: استمرار العمل في محطة مشروع الهضبة وخط غرب طرابلس - جنوب طرابلس (صور)

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 28 مايو 2023, 11:22 صباحا
شركة الكهرباء: استمرار العمل في محطة مشروع الهضبة وخط غرب طرابلس - جنوب طرابلس (صور)
من أعمال استكمال تركيب معدات واختبار محطة مشروع الهضبة، 28 مايو 2023. (الشركة العامة للكهرباء)
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أعلنت الشركة العامة للكهرباء، تواصل استكمال تركيب معدات واختبار محطة مشروع الهضبة جهد (11/30 ك ف)، بإشراف ومتابعة إدارة مشروعات توزيع طرابلس.

وأشارت الشركة في بيان إلى أن هذا المشروع «سيسهم في تحسين الجهد وللتغلب على الاختناقات كافة التي تواجه شبكتي الجهد المتوسط والتوزيع».

 مشروع خط غرب طرابلس - جنوب طرابلس
كما يستمر العمل حاليا وبوتيرة سريعة في استكمال آخر ما تبقى من مشروع خط غرب طرابلس - جنوب طرابلس (جهد 400 ك.ف)، وأشارت الشركة في بيان إلى «الانتهاء من شد الأسلاك ما بين البرجين (8 و9) إلى جانب استمرار العمل بين البرجين (9 و10)، رغم العوائق التي أثرت سلبا على استكمال المشروع في مواعيده المحددة».

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يأتي ذلك ضمن الخطط الموضوعة التي أعدها مجلس إدارة الشركة، وتستهدف صيانة وتجديد محطات التحويل المنتشرة في مختلف المناطق، لتلبية النمو السكاني الذي يشهد زيادة مستمرة في الطلب على الطاقة الكهربائية، ولضمان استمرارية التيار الكهربائي في الأحياء والمناطق والمدن الليبية كافة.

من موقع العمل في مشروع خط غرب طرابلس / جنوب طرابلس، 28 مايو 2023. (الشركة العامة للكهرباء)
من موقع العمل في مشروع خط غرب طرابلس / جنوب طرابلس، 28 مايو 2023. (الشركة العامة للكهرباء)
من موقع العمل في مشروع خط غرب طرابلس / جنوب طرابلس، 28 مايو 2023. (الشركة العامة للكهرباء)
من موقع العمل في مشروع خط غرب طرابلس / جنوب طرابلس، 28 مايو 2023. (الشركة العامة للكهرباء)
من أعمال استكمال تركيب معدات واختبار محطة مشروع الهضبة، 28 مايو 2023. (الشركة العامة للكهرباء)
من أعمال استكمال تركيب معدات واختبار محطة مشروع الهضبة، 28 مايو 2023. (الشركة العامة للكهرباء)
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