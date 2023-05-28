مجموعة تركية تريد تنظيم معرض المشروع الاستثماري في غوط «أبوسابق»

القاهرة - بوابة الوسط

قالت هيئة تنظيم المعارض، إن مجموعة شركات «نوبل» التركية، بادرت برغبتها في العمل، على تنظيم معرض المشروع الاستثماري المخطط له في منطقة غوط «أبوساق» جنوب طرابلس.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الهيئة عصام العول، أن اتفاقية رسمية ستعقد مع المجموعة التركية حين استكمال المشروع المزمع إنشاؤه بمساحة 42 هكتارا، وذلك في تصريح العول لمنصة «حكومتنا».

رئيس «نوبل»: الخطوة الأولى من ليبيا

ونقلت «حكومتنا» عن رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات «نوبل»، القول إن هذه الخطوة في ليبيا ستكون هي الأولى للمجموعة في العالم العربي، مشيرا إلى أن ليبيا تتمتع بموقع استراتيجي، وتُعدّ بوابة مفتوحة على أفريقيا.

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وتملك مجموعة «نوبل» فروعا لها في روسيا، والولايات المتحدة، وألمانيا، إلى جانب مقرها في إسطنبول.

يشار إلى أن مجموعة نوبل التركية اتفقت مع حكومة الوحدة الوطنية الموقتة ة على تشغيل معرض طرابلس الدولي لمدة 10 سنوات، وهو ما جاء بعد زيارة محمد الحويج لتركيا على أن يجري التوقيع الرسمي خلال الأيام المقبلة.