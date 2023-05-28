طلاب شهادة التعليم الأساسي يؤدون امتحان العلوم والقرآن الكريم

القاهرة - بوابة الوسط

انطلقت، صباح اليوم الأحد، الامتحانات النهائية لشهادة إتمام مرحلة التَّعليم الأساسي في كامِل أنحاء ليبيا.

وحسب الجدول الموضوع من المركز الوطني للامتحانات تُجرى الامتحانات، اليوم، في مادة العلوم لِشهادة إتمام مرحلة التَّعليم الأساسي، وفي مادة القرآن الكريم وأحكامه لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي (الديني)، وفي مادة التربية الإسلامية للتلاميذ الصم وضعاف السمع.

ويؤدي الامتحانات نحو 188 ألفا و60 تلميذا وتلميذة على مستوى 13 دائرة انتخابية في 13184 قاعة امتحانية، تخضع لمتابعة 32199 ملاحظا، و3664 مراقبا، و1359 مرشدا نفسيا، و224 مشرف فئات خاصة، و2191 فرد خدمات، و5436 من أفراد الحِراسة.

وكان تلامِيذ شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي قد أدوا أيام الثلاثاء، والأربعاء، والخميس الماضي، امتحاناتهم في مواد الحاسوب، والكتابة (الإملاء والخط والتعبير)، واللغة الأمازيغية للمناطق الناطقة، ولغة الإشارة داخل مدارسهم، وبإشراف مُعلِّم المادة.

المقريف يدعو إلى تنظيم الوقت

وَدعا وزير التربية والتَّعليم في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة موسى المقريف التلاميذ إلى تنظيم الوقت، والمذاكرة الجيدة للامتحانات، وقراءة الأسئلة بِتمهُّلٍ وتروٍ قبل البدء في الإجابة، والاِنتقال إلى السؤال التالي إذا تعثروا في إجابة سؤال ما، وعدم الاستعجال في الخروج من القاعة بعد الانتهاء من الامتحان، وإجراء مراجعة شاملة للإجابات.

وتشترط المادة (36) من لائِحة تنظيم شؤون التربية والتَّعليم لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (1013 لسنة 2022) لِدخول التلميذ لاِمتحان نهاية إتمام مرحلة التَّعليم الأساسي، المواظبة على الحضور بما لا يقل عن نسبة 75% من الأيام الدِّراسية الفعلية، ونجاح التلميذ في الصفين السابع، والثامن في إحدى المؤسسات التَّعليمية العامة أو الخاصة أو ما يعادلها.

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وجددت الوزارة تحذير التلاميذ والطلاب من اصطحاب الهاتف النقال، وآلات التَّسجيل، أو أي أجهزة إلكترونية، بالإضافة إلى الآلة الحاسبة المُخزّنة وكُل ما يتعلَّق بالمواد الدراسية من كُتب ومذكِّرات، وكراسات داخل قاعة الامتحان، باعتبار أن اصطحابها حالة من حالات الغش.

كما جددت التحذير من اِستخدام الغش أو الاِعتماد عليه خلال سَير الاِمتحانات، مؤكِّدة أنها لن تتهاون مع أي حالات يتم ضبطها، سواء أكان المتورط فيها طالبا أو معلِّما يُساعد الطلاب على الغش عملاً بالمواد (101، 104، 106، 112، 113، 116، 120، 156) من لائِحة تنظيم شؤون التربية والتعليم لمرحلتَي التعليم الأساسي والثانوي.

طلاب الشهادة العامة يؤدون الامتحان، 28 مايو 2023. (وزارة التربية والتعليم)

طلاب الشهادة العامة يؤدون الامتحان، 28 مايو 2023. (وزارة التربية والتعليم)

طلاب الشهادة العامة يؤدون الامتحان، 28 مايو 2023. (وزارة التربية والتعليم)