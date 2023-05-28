وزارة المواصلات تبحث حل مشكلة الازدحام في منفذ رأس أجدير

القاهرة - بوابة الوسط

ناقش مسؤولان في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة مع رئيس مركز إدارة وتشغيل المنافذ البرية، ومدير معبر رأس أجدير الحدودي المختنقات والازدحام في منفذ رأس أجدير الحدودي.

حسب بيان صادر عن الحكومة، اتفق وكيلا وزارة المواصلات لشؤون الديوان وسام الإدريسي، ولشؤون النقل البري فضل الله الشلوي، مع رئيس مركز إدارة وتشغيل المنافذ البرية، على تنسيق الجهود والتعاون بين كل الأجهزة والمصالح، لإنجاح عمل المنفذ، وتذليل الصعاب لتسهيل حركة عبور المسافرين، وتقديم خدمات أفضل للمواطنين.

- منح تأشيرات دخول لفوج سياحي من التشيك عبر منفذ راس اجدير

- دوريات أمنية على الحدود «الليبية - التونسية» من منطقة رأس جدير إلى العسة

- أهالي زوارة يستنكرون تصريحات الطرابلسي بشأن تأمين منفذ رأس جدير ويطالبون الدبيبة بسحبها

مشروعات في منفذ رأس أجدير

بدورها، ذكرت إدارة وتشغيل المنافذ البرية، أن اللقاء ناقش الخطط والبرامج الكفيلة برفع الكفاءة وتسهيل حركة السفر والعبور والتخفيف من الازدحام وساعات الانتظار، ومتابعة إجراءات توفير معدات الدعم اللوجستي والتفتيش الإلكتروني لافتتاح المعبر المشترك فور تركيبها.

واستعرض الاجتماع مشروعات جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية الجارية حاليا والمشروعات التي ستنطلق الفترة القادمة بالمنفذ، وعرضت كل الأجهزة والمصالح والمراكز الصعوبات التي تواجهها أثناء أداء مهامها وطرق معالجتها.