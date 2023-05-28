أسعار العملات الدولية في السوق الرسمية مقابل الدينار الليبي (الأحد 28 مايو 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

تباينت أسعار العملات الدولية مقابل الدينار الليبي في السوق الرسمية، اليوم الأحد، مقارنة بتعاملات، الخميس الماضي.

واستقر سعر صرف الدولار عند مستوى 4.82 دينار، الذي سجله الخميس الماضي، حسب نشرة الأسعار الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي. وفي حين ارتفع الجنيه الإسترليني إلى 5.96 دينار مقابل 5.95 دينار، الخميس، استقر سعر اليورو عند 5.17 دينار.

أسعار العملات العربية مقابل الدينار

وعلى صعيد سلة العملات العربية، استقر متوسط سعر الريال السعودي عند 1.28 دينار، والدرهم الإماراتي عند 1.31 دينار، فيما انخفض الدينار التونسي إلى 1.55 مقابل 1.56 دينار.

ولم يطرأ تغيير على سعر اليوان الصيني والليرة التركية ليسجلا 0.68 دينار، و0.24 دينار على الترتيب.