«الأرصاد»: طقس معتدل على أغلب مناطق ليبيا (الأحد 28 مايو 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، طقسا معتدلا، على أغلب مناطق ليبيا، وتتأثر المناطق الغربية غدا بتقلبات سريعة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للغبار.

رأس أجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

حالة السماء: قليلة السحب.

الرياح: متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية خفيفة تتحول يوم الغد إلى شرقية على المناطق الساحلية وجنوبية شرقية على الدواخل، معتدلة إلى نشطة السرعة، مما قد يتسبب في إثارة الأتربة والغبار على بعض الأماكن.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 25 و30 درجة مئوية على أغلب المناطق، وتسجل ارتفاعا طفيفا غدا على مناطق الدواخل.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد

حالة السماء: تتكاثر السحب هذا اليوم على مناطق جنوب طبرق والجبل الأخضر، قد تصحبها رخات خفيفة من المطر، مع ظهور ضباب آخر الليلة وصباح غد.

الرياح: شمالية غربية معتدلة إلى خفيفة السرعة تتحول يوم الثلاثاء إلى جنوبية شرقية فشمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 20 و26 درجة مئوية.

الجفرة - سبها - غـات - غدامس - الحمادة

حالة السماء: السماء صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: متغيرة الاتجاه فشمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتحول يوم الغد إلى جنوبية شرقية فجنوبية غربية نشطة السرعة على بعض المناطق، مما يتسبب في إثارة الأتربة والرمال.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 32 و35 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعا طفيفا غدا على أغلب المناطق.