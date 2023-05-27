الأمم المتحدة: احتجاز أطفال في ليبيا بسبب صلات مزعومة لهم بجماعات مسلحة

القاهرة - بوابة الوسط

صنّفت منظمة الأمم المتحدة، ليبيا ضمن دول العراق والأراضي الفلسطينية المحتلة وبلدان أخرى تعاني الصراعات، احتُجز فيها الأطفال بسبب صلات مزعومة لهم بجماعات مسلحة غير تابعة للدول.

جاء ذلك في تقرير عن «حماية المدنيين في النزاع المسلح» قدّمه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إلى مجلس الأمن خلال مايو الجاري، والذي تحدث فيه عن وجود أكثر من 100 نزاع مسلح في العالم، متوسط الواحد من تلك النزاعات يزيد على 30 عامًا، «إذ ظل المدنيون يتكبدون مشاق شديدة ومستمرة».

تجنيد الأطفال في الجيوش أو الجماعات المسلحة

وأفاد غوتيريس أن تجنيد الأطفال في الجيوش أو الجماعات المسلحة غير التابعة للدول واستخدامهم في القتال، استمرّ في أداء أدوار الدعم في جمهورية أفريقيا الوسطى والصومال ومينامار مع تسجيل زيادات في ليبيا وبوركينا فاسو وسورية ومالي ونيجيريا.

وكشفت لجنة التحقيق الأممية في ليبيا عن استمرار تعرض أطفال سوريين للتجنيد في صفوف الجماعات المسلحة، حسبما ورد في التقرير الأخير الصادر في 27 مارس الماضي حول انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان، التي ترتكبها جميع الأطراف في ليبيا منذ العام 2016.

جماعات مسلحة ليبية تجنّد الأطفال السوريين

وذكر التقرير أن بعثة لجنة التحقيق أثبتت في تقريرها الأول إلى مجلس حقوق الإنسان، وجود «أسباب معقولة للاعتقاد» بأنه قد جرى تجنيد أطفال سوريين تتراوح أعمارهم بين 15 و18 عامًا في الجماعات المسلحة منذ أواخر العام 2019.

- «هيومن رايتس»: قرار أممي ضعيف بشأن الحالة الحقوقية في ليبيا وفشل للاتحاد الأوروبي

- منظمات حقوقية تنتقد تجاهل القرار الأممي إنشاء آلية تحقيق دولية في «الانتهاكات» بليبيا

- تقرير حقوق الإنسان الأميركي للعام 2022.. جرائم وانتهاكات «من الجميع» في ليبيا

- «العدل» توصي «النواب» بتشديد العقوبات على تجنيد الأطفال في النزاعات المسلحة

مخاوف على الأطفال الذين لا يحملون جنسية من الانخراط في القتال

وتلقت البعثة منذ ذلك الحين معلومات تفيد بأن الأطفال السوريين «ما زالوا يجنَّدون في الجماعات المسلحة، وأن أطفال الأقليات في ليبيا، الذين لا يحملون الجنسية، والذين يعانون وضعًا قانونيًا غير مُحدد، مُعرّضون لخطر الانخراط في القتال».

كما تلقت البعثة باستمرار تقارير عن «أطفال رهن الاحتجاز التعسفي مع أهلهم أو محتجزين مع غير ذويهم، فضلًا عن الأذى الذي يلحق بالأطفال أثناء الاشتباكات المسلحة والأعمال العدائية».

وتقول اللجنة إن ليبيا انتهكت التزاماتها بموجب الميثاق الأفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته، واتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة.