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وكيل ديوان المحاسبة يجتمع مع مسؤول بالوكالة الأميركية للتنمية بحضور فريق «إدارة المال العام»

القاهرة - بوابة الوسط السبت 27 مايو 2023, 07:01 مساء
وكيل ديوان المحاسبة يجتمع مع مسؤول بالوكالة الأميركية للتنمية بحضور فريق «إدارة المال العام»
مسؤولون من ديوان المحاسبة خلال اجتماع في تونس مع مسؤولين من الوكالة الأميركية للتنمية، 26 مايو 2023 (ديوان المحاسبة)
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اجتمع وكيل ديوان المحاسبة علاء الدين المسلاتي مع مسؤولين من الوكالة الأميركية للتنمية، لمناقشة التعاون بين الطرفين، بحضور خبراء من مشروع «إدارة المال العام» في ليبيا.

الاجتماع عُقد في العاصمة التونسية أمس الجمعة، وركز على مستجدات التعاون المستقبلي، بمشاركة فريق إدارة المشروع، والممثل الإقليمي للوكالة الأميركية بالإنابة.

وتحدّث المسلاتي عن أهمية دور مشروع بناء القدرات في دعم وتطوير الأداء بالديوان، فيما استعرض الجوانب الفنية لمجالات التعاون المستقبلي بين الجانبين.

اهتمام بتدريب موظفي ديوان المحاسبة
وأشار إلى الاهتمام بتوفير مزيد من برامج التعليم والتدريب المستمر لكوادر الديوان، لمواكبة التطورات الإقليمية والدولية.

كما قدم وكيل الديوان عرضًا يرتكز على تعاون استراتيجي مستقبلي لعدد من السنوات، مدعومًا بالأنشطه التطويرية والتأسيسية لبناء القدرات.

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شراكة وتعاون بين الوكالة الأميركية للتنمية والمؤسسات الليبية
أما المدير الإقليمي للوكالة بالإنابة فأشار إلى الشراكة الاستراتيجية مع ديوان المحاسبة، باعتبارها «نقطة تحول بارزة في مجال الشركات مع المؤسسات الليبية».

وفي 10 مايو الجاري، استقبل رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك وفدًا من الوكالة الأميركية، وناقشا الاحتياجات المستقبلية في رفع كفاءة المراجعين في عدد من المجالات المتخصصة، وفي مقدمتها الرقابة على الصناعات الاستخراجية والاستثمار.

واستعرض شكشك خطط تطوير الديوان بمشروع الشراكة مع الوكالة في مجالات البناء المؤسسي والمهني، ومنها: الخطة الاستراتيجية، وأنظمة الموارد البشرية، وأدلة العمل الرقابية والتحول الرقمي والشهادات المهنية.

شاشة عرض خلال اجتماع مسؤولين من ديوان المحاسبة مع مسؤولين من الوكالة الأميركية للتنمية، تونس، 26 مايو 2023 (ديوان المحاسبة)
شاشة عرض خلال اجتماع مسؤولين من ديوان المحاسبة مع مسؤولين من الوكالة الأميركية للتنمية، تونس، 26 مايو 2023 (ديوان المحاسبة)
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