الهدف 160 ألف دينار.. كيف سقط طفلان ليبيان في فخ نصابي «ببجي»؟

القاهرة - بوابة الوسط

كشفت مديرية أمن طرابلس تفاصيل واقعة نصب واستغلال طفلين ليبيين في لعبة «ببجي»، أو ساحات معارك اللاعبين المجهولين.

وقالت المديرية، في بيان، إن «أصحاب العقليات الإجرامية استخدموا هذه اللعبة وسيلة وأداة للنصب على الأطفال القصر والسذج، إذ تورط قاصران في اختلاس مبلغ مالي قيمته 160 ألف دينار من والديهما، وذلك بعد أن تعرضا للنصب عليهما من قبل الجناة».

وفق البيان، فقد أوهم النصابون الطفلين ببيع وشراء حسابات لعبة «الببجي»، واشترى الأخوان حسابين، الأول بقيمة 4 آلاف دينار، والثاني بقيمة 13 ألف دينار.

وحسب رواية مديرية الأمن، فقد لاحظ الجناة سهولة خداع هذين الأخوين والتفاوض معهما في غياب أهلهما عن البيت، بسبب ظروف علاج أحد الوالدين خارج البلاد، وبعد التأكد من وجود مبالغ مالية كبيرة في البيت، استولوا من خلال شريك ثالث على الحسابات التي اشتراها الأخوان، وأقنعوهما بوجود حساب خارق يسمى «الهكر الأخضر» يمكنهم من استرجاع أي حساب مسروق، ليدفع الأخوان 160 ألف دينار مقابل هذا الحساب.

- ضبط متهم بالنصب وجلب عمالة غير شرعية في سبها

- ضبط متهم جمع 2.4 مليون دينار من عمليات نصب في بنغازي

- ضبط مطلوب في واقعة نصب واحتيال بمبلغ 79 ألف دولار في طرابلس

بعد عودة الأهل والتبليغ عن الواقعة عقب اكتشافها، تمكن مكتب البحث الجنائي من خلال فرق التحري من تحديد هوية الجناة، والقبض على اثنين منهم، واتخذت بشأنهما الإجراءات القانونية وأحيلا إلى جهات الاختصاص.



يشار إلى أن اللعبة المعروفة باسم «ببجي» هي لعبة قتالية جماعية على الإنترنت، شدت انتباه الأطفال والمراهقين ذكورا وإناثا في مختلف أنحاء العالم، ولأنها لعبة شعبية، فقد استحدثت تعديلات كثيرة عليها، مما جعلها استثمارا لبعض الأشخاص، ووسيلة للثراء للبعض الآخر.