حفتر يستقبل باتيلي في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت قوات القيادة العامة، في بيان مقتضب، أن القائد العام المُشير خليفة حفتر استقبل مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا عبدالله باتيلي، اليوم السبت، في مكتبه بمقرّ القيادة العامة ببنغازي.



ونشرت القيادة العامة صوراً للقاء حفتر وباتيلي فيما لم تُعلن تفاصيل عن هذا اللقاء، وفق منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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يُشار إلى أن آخر لقاء بين قائد قوات القيادة العامة والمبعوث الأممي جرى في أبريل الماضي بحضور رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، وحينها تحدث باتيلي عن أن اللقاء ركّز على كيفية تسريع الجهود لإجراء الانتخابات دون مزيد من التأخير.

باتيلي: تحديات جسيمة أمام الانتخابات في ليبيا

ويوم الأربعاء الماضي، قال المبعوث الأممي أن تحدّيات جسيمة لا تزال شاخصة أمام مسيرة ليبيا نحو الانتخابات، بما في ذلك ضمان بيئة آمنة، ومعالجة معضلة التشكيلات المسلحّة، والنهوض بالمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، وحماية حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وذلك خلال ترؤسه بالاشتراك مع تركيا، أول جلسة عامة تعقدها داخل الأراضي الليبية مجموعة العمل الأمنية المنبثقة عن لجنة المتابعة الدولية التابعة لمسار برلين.

حفتر وباتيلي في لقاء ببنغازي، 28 مايو 2023. (القيادة العامة)