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وزير الداخلية بالحكومة المكلفة من «النواب»: أحداث الزاوية تهدف إلى إشعال الفتنة بين أبناء الوطن الواحد

القاهرة - بوابة الوسط السبت 27 مايو 2023, 11:54 صباحا
وزير الداخلية بالحكومة المكلفة من «النواب»: أحداث الزاوية تهدف إلى إشعال الفتنة بين أبناء الوطن الواحد
وزير الداخلية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب، اللواء عصام أبوزريبة. (أرشيفية: الإنترنت)
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وصف وزير الداخلية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب، اللواء عصام أبوزريبة، أحداث مدينة الزاوية الأخيرة بأنها «صادمة ومؤلمة بالنسبة إلى الجميع»، في تعليق على عملية عسكرية أطلقتها حكومة الوحدة الوطنية الموقتة في الزاوية، لما قالت إنه استهدافٌ لأوكار المهربين وتجار المخدرات والهجرة غير الشرعية.

واعتبر عصام أبوزريبة أن الاشتباكات والهجوم الذين شهدتهم المدينة منذ الخميس الماضي «تصرفات غير مسؤولة من أشخاص يهدفون إلى إشعال فتيل الحرب والفتنة بين أبناء الوطن الواحد»، وفق منشور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

- رئاسة «النواب» تدين الاعتداء على سكن علي أبوزريبة في الزاوية (فيديو) 
- حكومة الوحدة الوطنية تطلق عملية عسكرية بالساحل الغربي
- حكومة الوحدة تعلن تنفيذ ضربات جوية ضد أوكار عصابات تهريب الوقود وتجارة المخدرات والاتجار بالبشر 
- «البعثة الأممية»: أحداث الزاوية تؤكد الحاجة الملحة لتوحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية في ليبيا

وقال: «نعتبر جميعا أن مصلحة الوطن والمواطنين أعلى من أي مصالح فردية أو جماعية، وأننا لن ننجر وراء الفتن والانقسامات التي تستهدف وحدتنا وتماسكنا، وهدفنا جميعا العمل بروح الوطنية والمسؤولية وتحقيق الاستقرار والأمن والسلام لمدينتنا ولبلادنا».

طيران مسيّر يقصف الزاوية
وتواصل حتى ساعة متأخرة، أمس الجمعة، قصف الطيران المسير مواقع في الزاوية، ولم يصدر حتى الآن أي بيان تفصيلي عن القصف الذي تكرر ثلاث مرات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، باستثناء بيان وزارة دفاع حكومة الوحدة الوطنية الذي أعلن «تنفيذ ضربات جوية ضد أوكار عصابات تهريب الوقود وتجارة المخدرات والاتجار في البشر» في منطقة الساحل الغربي، وأشارت الوزارة إلى أن «الطيران الحربي الوطني» ينفذ الضربات، دون أن توضح ما إذا كان الطيران الذي استُخدم في هذا القصف طيرانا مسيّرا أم عاديا.

وفي رد فعل على العملية، طالب رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، الجمعة، المجلس الرئاسي «بسحب صلاحيات الطيران المسير وقيادته من رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة»، واستنكرت هيئة رئاسة مجلس النواب، في بيان «الاعتداء على المدنيين والمنشآت المدنية في الزاوية»

من جهتها قالت البعثة الأممية، في وقت سابق، إن هذه الأحداث تشكل تذكيرا بالحاجة الملحة إلى توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية في ليبيا، وتمكينها وجعلها خاضعة للمساءلة، من أجل ضمان سلامة واستقرار الشعب الليبي في جميع أنحاء البلاد.

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