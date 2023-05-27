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نشرة الصيد البحري على الساحل الليبي (السبت 27 مايو 2023)

القاهرة - بوابة الوسط السبت 27 مايو 2023, 11:31 صباحا
نشرة الصيد البحري على الساحل الليبي (السبت 27 مايو 2023)
نشرة الصيد البحري على الساحل الليبي. (أرشيفية: الإنترنت)
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حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية، من هبوب رياح شمالية غربية نشطة هذا اليوم على ساحل الخليج، والليلة وغدا علي الساحل الممتد من درنة إلى طبرق، تصل سرعتها إلى 25 عقدة.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت
• الرؤية جيدة.
• السماء قليلة السحب تتكاثر مساء اليوم على الساحل من مصراتة إلى سرت.
• الرياح شمالية غربية،سرعتها تتراوح بين 5 و20 عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.50 متر.
• البحر قليل الاضطراب إلى خفيف الموج.
• درجة حرارة سطح البحر 20 درجة مئوية.

الساحل من الخليج إلى طبرق
• الرؤية جيدة إلى متوسطة أثناء سقوط المطر.
• السماء: فرصة سقوط أمطار متفرقة قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية، خاصة على الساحل من شحات إلى طبرق.
• الرياح شمالية غربية وتكون غربية غدا ساحل شحات، سرعتها بين 5 و20 عقدة، تصل إلى 25 عقدة، اليوم، على ساحل الخليج، والليلة وغدا علي الساحل الممتد من درنة إلي طبرق.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.75 و2.00 متر.
• البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.
• درجة حرارة سطح البحر 20 درجة.

نشرة الصيد البحري على الساحل الليبي (السبت 27 مايو 2023)
نشرة الصيد البحري على الساحل الليبي (السبت 27 مايو 2023)
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