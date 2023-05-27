نشرة الصيد البحري على الساحل الليبي (السبت 27 مايو 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية، من هبوب رياح شمالية غربية نشطة هذا اليوم على ساحل الخليج، والليلة وغدا علي الساحل الممتد من درنة إلى طبرق، تصل سرعتها إلى 25 عقدة.