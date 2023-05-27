  • Alwasat News
Atwasat

«الأرصاد»: توقعات بسقوط أمطار على الساحل الشرقي وطقس معتدل على أغلب الأنحاء

القاهرة - بوابة الوسط السبت 27 مايو 2023, 08:51 صباحا
«الأرصاد»: توقعات بسقوط أمطار على الساحل الشرقي وطقس معتدل على أغلب الأنحاء
سماء ملبدة بالغيوم، (تعبيرية: بوابة الوسط)
alwasat radio

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، سقوط أمطار اليوم على مناطق الساحل الشرقي، فيما ستكون درجات الحرارة معتدلة على أغلب مناطق ليبيا.

وقال المركز، في نشرة الأحوال الجوية المتوقعة، اليوم السبت (27-05-2023)، إن درجات الحرارة ستتراوح بين 18 و35 درجة مئوية.

رأس أجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة:

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر أحيانا مع احتمال تكوّن ضباب على بعض المرتفعات الجبلية.

الرياح: شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه معتدلة إلى خفيفة السرعة، تكون يوم الإثنين شرقية إلى جنوبية شرقية نشطة مثيرة للأتربة والغبار.

 درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 24 و29 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعا طفيفا يوم الغد على أغلب المناطق يكون ملحوظا يوم الإثنين.

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد:
حالة السماء: فرصة سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة اليوم على الساحل وتكون جيدة مصحوبة بخلايا رعدية على مرتفعات الجبل الأخضر والبطنان.

الرياح: شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة اليوم على بعض المناطق، مثيرة للأتربة والغبار.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 18 و23 درجة مئوية على الساحل الممتد من سهل بنغازي حتى أقصى الساحل الشرقى، بينما تكون بين 24 و30 درجة مئوية على باقي المناطق.

الجفرة - سبها- غـات - غدامس- الحمادة:
حالة السماء: السماء صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه معتدلة إلى خفيفة السرعة تتحول يوم الإثنين إلى جنوبية شرقية نشطة السرعة مثيرة للأتربة والرمال.

درجات الحرارة القصوى تتراوح بين 29 و32 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعا يوم الإثنين على أغلب المناطق.

الواحات -  السرير - تازربو - الكفرة:
حالة السماء: السماء صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط بعد ظهر اليوم على الكفرة مثيرة للأتربة والرمال.

درجات الحرارة القصوى تتراوح بين 31 و35 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا يوم الغد على الكفرة.

«الأرصاد»: توقعات بسقوط أمطار على الساحل الشرقي وطقس معتدل على أغلب الأنحاء
«الأرصاد»: توقعات بسقوط أمطار على الساحل الشرقي وطقس معتدل على أغلب الأنحاء
«الأرصاد»: توقعات بسقوط أمطار على الساحل الشرقي وطقس معتدل على أغلب الأنحاء
«الأرصاد»: توقعات بسقوط أمطار على الساحل الشرقي وطقس معتدل على أغلب الأنحاء
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

قتيلان في تظاهرة ضد تدمير مساجد في إثيوبيا

قتيلان في تظاهرة ضد تدمير مساجد في إثيوبيا
نهاية حملة مريرة في تركيا قبل الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية

نهاية حملة مريرة في تركيا قبل الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية
إعلام ألماني: التحقيق حول التخريب في «نورد ستريم» يشير إلى تورط أوكرانيا

إعلام ألماني: التحقيق حول التخريب في «نورد ستريم» يشير إلى تورط أوكرانيا
رغم الحظر.. 9 ملايين جنيه إسترليني صادرات الأسلحة البريطانية إلى ليبيا منذ 2011

رغم الحظر.. 9 ملايين جنيه إسترليني صادرات الأسلحة البريطانية إلى ليبيا منذ 2011
الجيش السوداني يدعو «كل القادرين» إلى التسلح

الجيش السوداني يدعو «كل القادرين» إلى التسلح
نظام قنوات مائية عمره 1700 عام ما زال يروي الوديان الجافة في البيرو

نظام قنوات مائية عمره 1700 عام ما زال يروي الوديان الجافة في البيرو
ملفات نزعت عنها السرية تكشف مؤامرة لقتل الملكة إليزابيث خلال زيارة للولايات المتحدة عام 1983

ملفات نزعت عنها السرية تكشف مؤامرة لقتل الملكة إليزابيث خلال زيارة للولايات ...
الدوري الإنجليزي: اليونايتد يقهر تشيلسي ويدشن عودته للأبطال

الدوري الإنجليزي: اليونايتد يقهر تشيلسي ويدشن عودته للأبطال
د. هدى المقيرحي: استدامة مخزون ليبيا الثقافي تتعرض لتهديد خطير

د. هدى المقيرحي: استدامة مخزون ليبيا الثقافي تتعرض لتهديد خطير
جريدة «الوسط»: قبل 6 أشهر من موعدها المفترض.. الانتخابات مهددة بالترحيل

جريدة «الوسط»: قبل 6 أشهر من موعدها المفترض.. الانتخابات مهددة بالترحيل
استخراج كتلة شعر «ضخمة» من بطن فتاة في عملية نادرة بمركز البيضاء الطبي

استخراج كتلة شعر «ضخمة» من بطن فتاة في عملية نادرة بمركز البيضاء الطبي
طفلان بطرابلس يسرقان 260 ألف دينار من أسرتهما لشراء حسابات في لعبة «بابجي»

طفلان بطرابلس يسرقان 260 ألف دينار من أسرتهما لشراء حسابات في لعبة «بابجي»
الاتحاد وأبوسليم والأهلي طرابلس في سداسي «دورينا»

الاتحاد وأبوسليم والأهلي طرابلس في سداسي «دورينا»
المنتخب الليبي وصيف بطولة العالم الودية لكرة القدم المصغرة (فيديو)

المنتخب الليبي وصيف بطولة العالم الودية لكرة القدم المصغرة (فيديو)
كاريكاتير خيري - نتنياهو يجتمع بحكومته في نفق تحت المسجد الأقصى

كاريكاتير خيري - نتنياهو يجتمع بحكومته في نفق تحت المسجد الأقصى
حكومة الوحدة الوطنية تطلق عملية عسكرية بالساحل الغربي

حكومة الوحدة الوطنية تطلق عملية عسكرية بالساحل الغربي
خبير عملات مشفرة يشير لمغادرة آلاف المطورين أميركا لموقفها من القطاع

خبير عملات مشفرة يشير لمغادرة آلاف المطورين أميركا لموقفها من القطاع
«الهيدروجين الأخضر».. ما هو ولماذا تهتم به ليبيا؟

«الهيدروجين الأخضر».. ما هو ولماذا تهتم به ليبيا؟
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
مؤسسة النفط تكشف عن مشروع لزيادة إمدادات الغاز للسوق المحلية
مؤسسة النفط تكشف عن مشروع لزيادة إمدادات الغاز للسوق المحلية
ضبط بائع حلويات متعفنة في بنغازي
ضبط بائع حلويات متعفنة في بنغازي
شهود عيان لـ«بوابة الوسط»: تجدد قصف الطيران المسير لمواقع في الزاوية
شهود عيان لـ«بوابة الوسط»: تجدد قصف الطيران المسير لمواقع في ...
بمشاركة ليبية.. ختام أعمال مؤتمر العمل العربي في دورته الـ49 بالقاهرة
بمشاركة ليبية.. ختام أعمال مؤتمر العمل العربي في دورته الـ49 ...
«الأرصاد»: توقعات بسقوط أمطار على الساحل الشرقي وطقس معتدل على أغلب الأنحاء
«الأرصاد»: توقعات بسقوط أمطار على الساحل الشرقي وطقس معتدل على ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
السفيرة البريطانية ترتدي الزي التقليدي الليبي: ملابس فاخرة وجميلة
السفيرة البريطانية ترتدي الزي التقليدي الليبي: ملابس فاخرة ......
انتشال جثة من أحد المنازل في طرابلس
انتشال جثة من أحد المنازل في طرابلس...
«الشؤون الاجتماعية» تحدث منظومة الاستعلام عن منحتي الأبناء والزوجة والبنات
«الشؤون الاجتماعية» تحدث منظومة الاستعلام عن منحتي الأبناء ......
«الجوازات» تعلن تفاصيل مشروع استحداث جواز سفر وبطاقة هوية إلكترونية
«الجوازات» تعلن تفاصيل مشروع استحداث جواز سفر وبطاقة هوية ......
بالفيديو.. شلال في منطقة القلعة بعد هطول أمطار كثيفة
بالفيديو.. شلال في منطقة القلعة بعد هطول أمطار كثيفة...
المزيد
نشرة الصيد البحري على الساحل الليبي (السبت 27 مايو 2023)
نشرة الصيد البحري على الساحل الليبي (السبت 27 مايو 2023)...
المنظمة الدولية للهجرة: إعادة مهاجرين حاولوا عبور «المتوسط» إلى ليبيا
المنظمة الدولية للهجرة: إعادة مهاجرين حاولوا عبور «المتوسط» ......
بدء الاقتراع بالانتخابات البلدية في زوارة ودرج (فيديو)
بدء الاقتراع بالانتخابات البلدية في زوارة ودرج (فيديو)...
«الأرصاد»: توقعات بسقوط أمطار على الساحل الشرقي وطقس معتدل على أغلب الأنحاء
«الأرصاد»: توقعات بسقوط أمطار على الساحل الشرقي وطقس معتدل ......
بمشاركة ليبية.. ختام أعمال مؤتمر العمل العربي في دورته الـ49 بالقاهرة
بمشاركة ليبية.. ختام أعمال مؤتمر العمل العربي في دورته الـ49......
المزيد