«الأرصاد»: توقعات بسقوط أمطار على الساحل الشرقي وطقس معتدل على أغلب الأنحاء

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، سقوط أمطار اليوم على مناطق الساحل الشرقي، فيما ستكون درجات الحرارة معتدلة على أغلب مناطق ليبيا.

وقال المركز، في نشرة الأحوال الجوية المتوقعة، اليوم السبت (27-05-2023)، إن درجات الحرارة ستتراوح بين 18 و35 درجة مئوية.

رأس أجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة:

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر أحيانا مع احتمال تكوّن ضباب على بعض المرتفعات الجبلية.

الرياح: شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه معتدلة إلى خفيفة السرعة، تكون يوم الإثنين شرقية إلى جنوبية شرقية نشطة مثيرة للأتربة والغبار.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 24 و29 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعا طفيفا يوم الغد على أغلب المناطق يكون ملحوظا يوم الإثنين.

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد:

حالة السماء: فرصة سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة اليوم على الساحل وتكون جيدة مصحوبة بخلايا رعدية على مرتفعات الجبل الأخضر والبطنان.

الرياح: شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة اليوم على بعض المناطق، مثيرة للأتربة والغبار.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 18 و23 درجة مئوية على الساحل الممتد من سهل بنغازي حتى أقصى الساحل الشرقى، بينما تكون بين 24 و30 درجة مئوية على باقي المناطق.

الجفرة - سبها- غـات - غدامس- الحمادة:

حالة السماء: السماء صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه معتدلة إلى خفيفة السرعة تتحول يوم الإثنين إلى جنوبية شرقية نشطة السرعة مثيرة للأتربة والرمال.

درجات الحرارة القصوى تتراوح بين 29 و32 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعا يوم الإثنين على أغلب المناطق.

الواحات - السرير - تازربو - الكفرة:

حالة السماء: السماء صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط بعد ظهر اليوم على الكفرة مثيرة للأتربة والرمال.

درجات الحرارة القصوى تتراوح بين 31 و35 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا يوم الغد على الكفرة.