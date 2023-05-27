بمشاركة ليبية.. ختام أعمال مؤتمر العمل العربي في دورته الـ49 بالقاهرة

القاهرة - بوابة الوسط

اختتمت، الخميس، أعمال مؤتمر العمل العربي في دورته 49 والمنعقدة في العاصمة المصرية القاهرة، بمشاركة ليبيا متمثلة في وزير العمل والتأهيل ووزير الخدمة المدنية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة المهندس علي العابد الرضا، والوفد المرافق له.

وشهدت جلسة الختام حضور وزراء العمل العرب، ورؤساء وأعضاء الوفود من منظمات أصحاب العمل والاتحادات العمالية بالدول العربية، وفق بيان لوزارة العمل بحكومة الوحدة الموقتة.

توصيات المؤتمر وانتخابات العضوية

وحسب البيان، توصل المؤتمر لجملة من التوصيات التي وردت خلال أعمال اللجان الفنية، والتي شارك فيها فريق الوزارة، وكانت أبرزها (سياسات التعليم والتدريب والتقني في ظل التطورات التكنولوجية السريعة)، والتوصيات المعنية (بالحوار الاجتماعي بين تحديات الحاضر وآفاق المستقبل).

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كما شهد المؤتمر إجراء انتخابات لعدد من العضويات بالمنظمة، إذ تحصلت ليبيا على عضوية مجلس إدارة منظمة العمل العربية لمدة عامين من 2023 إلى 2025، كما تحصلت ليبيا على عضو مندوب في لجنة الرقابة المالية بالمنظمة.

وزير العمل والتأهيل علي العابد الرضا خلال مشاركته في مؤتمر العمل العربي بالقاهرة. (وزارة العمل بحكومة الوحدة الموقتة)

وزير العمل والتأهيل علي العابد الرضا خلال مشاركته في مؤتمر العمل العربي بالقاهرة. (وزارة العمل بحكومة الوحدة الموقتة)

وزير العمل والتأهيل علي العابد الرضا خلال مشاركته في مؤتمر العمل العربي بالقاهرة. (وزارة العمل بحكومة الوحدة الموقتة)

وزير العمل والتأهيل علي العابد الرضا خلال مشاركته في مؤتمر العمل العربي بالقاهرة. (وزارة العمل بحكومة الوحدة الموقتة)