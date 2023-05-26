مؤسسة النفط تكشف عن مشروع لزيادة إمدادات الغاز للسوق المحلي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الجمعة، «تنفيذ مشروع حيوي استراتيجي لزيادة إمدادات الغاز الطبيعي للسوق المحلي ومشروع استكمال وحدة إرسال الكواشط التابعة لشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز».

وحسب بيان صادر عن المؤسسة، «جرى إنشاء منظومة حديثة لتخفيض الضغط بمحطة ضواغط الغاز التابعة لشركة (جرين ستريم)، وبدأت فعليا التجارب التشغيلية لرفع قدرة المحطة لتزويد السوق المحلي بحوالي 700 مليون قدم مكعب من الغاز يوميًا، بزيادة قدرها 170 مليون قدم مكعب من الغاز يوميًا تقريبًا».

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ربط الكاشطة التابعة لشركة سرت

ولفت البيان إلى «إنهاء أعمال ربط الكاشطة التابعة لشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز مما يمكنها من إجراء أعمال تنظيف الخط وكذلك تنفيذ عمليات الفحص الإلكتروني باستخدام الكاشطة الذكية».

ومن المنتظر أن يتدفق الغاز إلى منظومة السوق المحلي تدريجيًا حتى تستكمل التجارب التشغيلية المرتبطة بمنظومة تخفيض الغاز، حسب المؤسسة الوطنية للنفط. يشار إلى أن هذه الأعمال نفذت بالتزامن مع إجراء العمرة الشاملة لمجمع مليته لأنها تتطلب التوقف الكامل لعمليات ضخ الغاز.