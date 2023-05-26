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مصر تصف اجتماع «العمل الأمنية» في طرابلس بـ«النقطة الإيجابية».. وتدعو إلى تكرار التجربة في المدن الليبية

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 26 مايو 2023, 12:50 مساء
مصر تصف اجتماع «العمل الأمنية» في طرابلس بـ«النقطة الإيجابية».. وتدعو إلى تكرار التجربة في المدن الليبية
القائم بأعمال السفارة المصرية في طرابلس لدى مشاركته في اجتماع مجموعة العمل الأمنية بطرابلس، 24 مايو 2023، (الخارجية المصرية)
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أشاد القائم بأعمال سفارة مصر لدى ليبيا السفير تامر مصطفى، بعقد مجموعة العمل الأمنية المنبثقة عن مسار برلين اجتماعا في العاصمة طرابلس للمرة الأولى، قائلا إنها «تمثل نقطة إيجابية»، وأضاف أن الأمر «يشكل التزاما على المجتمع الدولي بالمشاركة بذات التشكيل وعلى نفس المستوى عند عقد أي اجتماعات في الفترة المقبلة، سواء كانت في بنغازي أو غيرها من المدن الليبية».

جاء ذلك في كلمته خلال مشاركته في الاجتماع الذي عقد يوم الأربعاء الماضي، حيث ثمن عمل اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» بشأن تثبيت وقف إطلاق النار، ودورها المهم في تنفيذ عملية إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية، وهو ما يلقى دعما وتأييدا كاملين من قبل الدولة المصرية، مؤكدا أن التقدم المحرز في المسار العسكري لا بد من أن يدعمه تقدم مواز علي المسار السياسي، حسب بيان وزارة الخارجية المصرية.

ترحيب ببيان «6+6»
ورحب مصطفى بالبيان الصادر عن لجنة «6+6» التي ما زالت تؤدي أعمالها في المغرب، والذي تضمن مواصلة الجهود فيما يخص التوصل إلى اتفاق حول الموضوعات العالقة المتعلقة بالقاعدة الدستورية والانتخابات الرئاسية، آملاً في أن تصل تلك اللجنة، بدعم من بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا إلى ما يقود إلى تحقيق الانتخابات البرلمانية والرئاسية بشكل متزامن في أقرب وقت ممكن.

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وعقد اجتماع مجموعة العمل الأمنية بحضور أعضاء اللجنة العسكرية وممثلي البعثة الأممية والاتحاد الأفريقي، وسفراء تركيا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة وسويسرا وهولندا والولايات المتحدة والإمارات وتونس والجزائر.

وخلال الاجتماع، أكد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا عبدالله باتيلي، أن تحديات جسيمة لا تزال شاخصة أمام مسيرة ليبيا نحو الانتخابات، بما في ذلك ضمان بيئة آمنة، ومعالجة معضلة التشكيلات المسلحّة، والنهوض بالمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، وحماية حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

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