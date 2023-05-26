«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على ساحلي الخليج وشحات

القاهرة - بوابة الوسط

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح نشطة على ساحلي الخليج وشحات تصل سرعتها إلى 25 عقدة.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الجمعة، أن ارتفاع الموج لن يتجاوز المترين على طول الساحل.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت

• السماء مغطاة بالسحب مع فرصة سقوط أمطار متفرقة قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية.

• الرياح شمالية إلى شمالية غربية سرعتها تتراوح بين 05 و20 عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.75 متر.

• البحر قليل الاضطراب إلى خفيف الموج.

• درجة الحرارة تسجل 20 درجة مئوية.

• الرؤية جيدة إلى متوسطة خلال سقوط الأمطار.