«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على ساحلي الخليج وشحات...

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح نشطة على ساحلي الخليج وشحات تصل سرعتها إلى 25 عقدة.
وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الجمعة، أن ارتفاع الموج لن يتجاوز المترين على طول الساحل.
الساحل من رأس أجدير إلى سرت
• السماء مغطاة بالسحب مع فرصة سقوط أمطار متفرقة قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية.
• الرياح شمالية إلى شمالية غربية سرعتها تتراوح بين 05 و20 عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.75 متر.
• البحر قليل الاضطراب إلى خفيف الموج.
• درجة الحرارة تسجل 20 درجة مئوية.
• الرؤية جيدة إلى متوسطة خلال سقوط الأمطار.
الساحل من الخليج إلى طبرق
• السماء مغطاة بالسحب مع فرصة سقوط أمطار متفرقة قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية.
• الرياح شمالية غربية إلى شمالية، تكون شمالية شرقية اليوم على الساحل من شحات إلى طبرق سرعتها تتراوح بين 05 و20 عقدة تصل صباح الغد إلى 25 عقدة على ساحل الخليج وشحات.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.75 و2.00 متر.
• البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.
• درجة الحرارة تسجل 20 درجة مئوية.
• الرؤية جيدة إلى متوسطة خلال سقوط الأمطار.
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