حالة الطقس في ليبيا (الجمعة 26 مايو 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية تكاثر السحب من حين إلى آخر، وسقوط أمطار متفرقة على مناطق الشمال، مع رياح نشطة.

وأظهرت النشرة الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الجمعة، أن درجات الحرارة القصوى تتراوح بين 22 و39 درجة مئوية في جميع المناطق.

رأس أجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

سقوط أمطار متفرقة اليوم على معظم المناطق، قد تصحبها خلايا رعدية أحيانا، والرياح شمالية غربية إلى شمالية معتدلة إلى نشطة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على معظم المناطق بين 22 و28 درجة مئوية، تصل إلى 30 درجة مئوية على أبونجيم.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد

السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر من حين إلى آخر على المناطق الساحلية مع سقوط أمطار متفرقة وتكون الفرصة أفضل غدا على الجبل الأخضر تصحبها خلايا رعدية أحيانا، والرياح شمالية غربية إلى شمالية معتدلة إلى نشطة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 24 و29 درجة مئوية.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء صافية والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا تتحول يوم الأحد إلى شرقية فجنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 31 و37 درجة مئوية وتسجل انخفاضا غدا.