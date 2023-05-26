الحويج يعتمد 294 علامة تجارية

القاهرة - بوابة الوسط

اعتمد وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد الحويج، 294 نموذج إشهار علامة تجارية خلال اجتماع في ديوان الوزارة.

جاء ذلك بعد استكمال إجراءات تسجيلها لدى مكتب العلامات التجارية بالوزارة، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الخميس.

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ووجه الحويج تعليماته إلى مدير مكتب العلامات التجارية السني مسعود، بنشر العلامات التجارية المعتمدة على الجريدة الرسمية، وذلك بعد فترة من توقف صدور نشرة العلامات التجارية.